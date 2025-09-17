Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар синоптика Відділу взаємодії із засобами масової інформації Укргідрометцентру Івана Семиліти для УНІАН.

Чи буде ще тепло в Україні?

Іван Семиліт зазначив, що найближчими днями характер погоди в Україні зміниться. 17 – 18 вересня тиск інтенсивно падатиме і на більшій частині території країни дощів значно побільшає. Можливі навіть грози.

У відповідь на питання, чи буде це похолодання невідворотнім, синоптик наголосив, що воно відбудеться за рахунок надходження атмосферного фронту з опадами.

А надалі ми можемо розглядати таку можливість, що значення температури дещо підвищаться, коли буде менше хмар і буде більший вплив сонячного проміння… Але не слід розраховувати на якісь дуже високі значення. Ось такі, в принципі, як у нас зараз є,

– пояснив експерт.

Семиліт пояснив: зараз в Україну надійшов атмосферний фронт, який зумовлює ось таке похолодання. Але згодом все ж таки приземний шар повітря ще буде прогріватись таким осіннім сонцем. Можливі потепління до +25...+27 подекуди – в тому числі й на заході нашої країни.

Чого чекати від погоди далі?