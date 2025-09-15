Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде температура вночі та вдень?

За словами Кібальчича, найбільш високі показники температури цього тижня повітря фіксуватимуть у південних та південно-східних регіонах країни.

Згідно з прогнозом, температура вночі буде така:

понеділок, 15 вересня – +9…+14, у північно-східній частині місцями +5…+8;

вівторок, 16 вересня – +9…+14;

середа, 17 вересня – +10…+15;

четвер, 18 вересня – +10…+16, у західних областях +5…+10;

п'ятниця, 19 вересня – +7…+12, на південному сході +11…+16;

субота, 20 вересня – +9…+14;

неділя, 21 вересня – +7…+12, у південній частині +11…+16.

Вдень місцями також відчуватиметься осіння прохолода, хоча у низці областей може пригріти аж до +29:

понеділок, 15 вересня – +23...+28, у західних областях +16...+21;

вівторок, 16 вересня – +23…+28; у західних областях не вище +19…+24;

середа, 17 вересня – +23…+28; у західних, а також Київській та Чернігівській областях +18…+23;

четвер, 18 вересня – +18...+23;

п'ятниця, 19 вересня – +22…+27;

субота, 20 вересня – +22…+27, у центральних та південних областях місцями до +29;

неділя, 21 вересня – +15…+21, у південній частині +21…+26.

Коли будуть заморозки?