Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде температура вночі та вдень?

За словами Кібальчича, найбільш високі показники температури цього тижня повітря фіксуватимуть у південних та південно-східних регіонах країни.

Згідно з прогнозом, температура вночі буде така:

  • понеділок, 15 вересня – +9…+14, у північно-східній частині місцями +5…+8;
  • вівторок, 16 вересня – +9…+14;
  • середа, 17 вересня – +10…+15;
  • четвер, 18 вересня – +10…+16, у західних областях +5…+10;
  • п'ятниця, 19 вересня – +7…+12, на південному сході +11…+16;
  • субота, 20 вересня – +9…+14;
  • неділя, 21 вересня – +7…+12, у південній частині +11…+16.

Вдень місцями також відчуватиметься осіння прохолода, хоча у низці областей може пригріти аж до +29:

  • понеділок, 15 вересня – +23...+28, у західних областях +16...+21;
  • вівторок, 16 вересня – +23…+28; у західних областях не вище +19…+24;
  • середа, 17 вересня – +23…+28; у західних, а також Київській та Чернігівській областях +18…+23;
  • четвер, 18 вересня – +18...+23;
  • п'ятниця, 19 вересня – +22…+27;
  • субота, 20 вересня – +22…+27, у центральних та південних областях місцями до +29;
  • неділя, 21 вересня – +15…+21, у південній частині +21…+26.

Коли будуть заморозки?

  • За словами Ігоря Кібальчича, тепло в Україні протримається до третьої декади вересня. Після цього в Україну прийде холодне повітря арктичного походження.

  • Перші осінні заморозки на ґрунті можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.

  • Синоптик Іван Семиліта зазначав, що опускатися температура почне з другої половини вересня. Він наголосив, що похолодання не буде різким.