Найтепліше буде у південний та південно-східних регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде погода цього тижня?

У понеділок, 15 вересня, в західних областях очікується нестійка та похмура погода з короткочасними дощами, місцями грозами. На решті території країни передбачається мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень сягатиме +23...+28, у західних областях +16...+21.

У вівторок, 16 вересня, у більшості областей буде сухо. Лише місцями на Заході пройдуть невеликі дощі, вдень місцями з грозою та дрібним градом. Вночі та вранці на Правобережжі можливий туман. Температура вдень сягатиме +23…+28; у західних областях через хмарне небо не вище +19…+24.

У середу, 17 вересня, на Заході очікується нестійка та дощова погода, вдень опади поширяться також на Одеську, Київську та Чернігівську області. Подекуди дощі можуть бути значними, а також супроводжуватися грозою. Вдень повітря прогріється до +23…+28; у західних, а також Київській та Чернігівській областях до +18…+23.

У четвер, 18 вересня, активізується циклон над Чорним морем та Кримом, тому варто чекати нестійку та дощову погода у південних та центральних областях України, а також місцями у північних регіонах. На півдні дощі супроводжуватимуться грозою, місцями пройдуть сильні зливи, а на акваторії моря не виключено утворення водяних смерчів переважно в районі Криму. На решті території України істотних опадів не передбачається. Температура вдень буде +18...+23.

У п'ятницю, 19 вересня, погода стабілізується. По всій Україні опадів не очікується. Температура повітря вдень буде +22...+27.

У суботу, 20 вересня, очікується погода переважно без опадів, лише вранці та вдень у північно-східних областях пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза та шквал. Температура повітря вдень сягатиме +22…+27, у центральних та південних областях місцями до +29.

У неділю, 21 вересня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. На Правобережжі вночі та вранці можливий туман. Температура в середньому буде +21…+26.

Якою буде погода у 2025 році?