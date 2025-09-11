Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Чи здивує температура цієї осені?

У відповідь на питання, чи можливо, що ця осінь все ж буде теплішою за попередні, Віра Балабух відповіла:

Очікується, що протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму.

Вона зауважила, що найтепліший місяць зазвичай – вересень. У жовтні й листопаді температура повітря також, ймовірно, перевищуватиме типову для цих місяців температуру.

Стосовно бабиного літа, то такі процеси можливі й у цьому році, проте коли це відбудеться і скільки може бути таких періодів – зараз сказати важко.

Довідка! Бабине літо – це короткочасне підвищення середньої за добу температури повітря вище +15 градусів після сталого її зниження.

Крім того, як каже Балабух, є типовою рисою осені є тривалі затяжні дощі. Проте сказати, якими вони будуть цієї осені, чи у вересні з такою завчасністю неможливо.

Якою буде осінь 2025 року?