Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Дивіться також Грозові дощі переростуть у суху теплу погоду: прогноз погоди на тиждень
Якою буде температура вночі та вдень?
За словами Кібальчича, температурний фон на тижні загалом прогнозується на 3 – 5 градусів вищим за кліматичну норму. На півночі Лівобережжя та у Карпатах трохи прохолодніше, особливо в нічний час.
Згідно з прогнозом, поки турбуватися через заморозки українцям не варто, хоча подекуди термометри показуватимуть лише +7. Температура вночі буде така:
- понеділок, 8 вересня – +12...+18, у південній частині +16...+21;
- вівторок, 9 вересня – +12...+18;
- середа, 10 вересня – +12…+19;
- четвер, 11 вересня – +10…+17;
- п'ятниця, 12 вересня – +10…+16 у північно-східних областях місцями +7…+9;
- субота, 13 вересня – +10…+16;
- неділя, 14 вересня – +10…+16.
Вдень же ще зберігатиметься тепла та комфортна температура – навіть зі спекою у деяких регіонах:
- понеділок, 8 вересня – +24...+29, у південній частині +27...+32;
- вівторок, 9 вересня – +24...+29, на Одещині до +31;
- середа, 10 вересня – +23...+28, на Закарпатті до +31;
- четвер, 11 вересня – +24…+29;
- п'ятниця, 12 вересня – +22…+27;
- субота, 13 вересня – +22…+27;
- неділя, 14 вересня – +22…+28.
Коли вдарять заморозки?
За словами Ігоря Кібальчича, тепло в Україні протримається до третьої декади вересня. Після цього в Україну прийде холодне повітря арктичного походження.
Перші осінні заморозки на ґрунті можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.
Синоптик Іван Семиліта дотримується подібної думки. За його словами, антициклональний характер погоди утримуватиметься до 12 – 13 вересня. А от вже в другій половині місяця можна очікувати на поступове зниження температури.