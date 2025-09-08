Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде температура вночі та вдень?

За словами Кібальчича, температурний фон на тижні загалом прогнозується на 3 – 5 градусів вищим за кліматичну норму. На півночі Лівобережжя та у Карпатах трохи прохолодніше, особливо в нічний час.

Згідно з прогнозом, поки турбуватися через заморозки українцям не варто, хоча подекуди термометри показуватимуть лише +7. Температура вночі буде така:

  • понеділок, 8 вересня – +12...+18, у південній частині +16...+21;
  • вівторок, 9 вересня – +12...+18;
  • середа, 10 вересня – +12…+19;
  • четвер, 11 вересня – +10…+17;
  • п'ятниця, 12 вересня – +10…+16 у північно-східних областях місцями +7…+9;
  • субота, 13 вересня – +10…+16;
  • неділя, 14 вересня – +10…+16.

Вдень же ще зберігатиметься тепла та комфортна температура – навіть зі спекою у деяких регіонах:

  • понеділок, 8 вересня – +24...+29, у південній частині +27...+32;
  • вівторок, 9 вересня – +24...+29, на Одещині до +31;
  • середа, 10 вересня – +23...+28, на Закарпатті до +31;
  • четвер, 11 вересня – +24…+29;
  • п'ятниця, 12 вересня – +22…+27;
  • субота, 13 вересня – +22…+27;
  • неділя, 14 вересня – +22…+28.

Коли вдарять заморозки?

  • За словами Ігоря Кібальчича, тепло в Україні протримається до третьої декади вересня. Після цього в Україну прийде холодне повітря арктичного походження.

  • Перші осінні заморозки на ґрунті можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.

  • Синоптик Іван Семиліта дотримується подібної думки. За його словами, антициклональний характер погоди утримуватиметься до 12 – 13 вересня. А от вже в другій половині місяця можна очікувати на поступове зниження температури.