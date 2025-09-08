Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Грозові дощі переростуть у суху теплу погоду: прогноз погоди на тиждень

Якою буде температура вночі та вдень?

За словами Кібальчича, температурний фон на тижні загалом прогнозується на 3 – 5 градусів вищим за кліматичну норму. На півночі Лівобережжя та у Карпатах трохи прохолодніше, особливо в нічний час.

Згідно з прогнозом, поки турбуватися через заморозки українцям не варто, хоча подекуди термометри показуватимуть лише +7. Температура вночі буде така:

понеділок, 8 вересня – +12...+18, у південній частині +16...+21;

вівторок, 9 вересня – +12...+18;

середа, 10 вересня – +12…+19;

четвер, 11 вересня – +10…+17;

п'ятниця, 12 вересня – +10…+16 у північно-східних областях місцями +7…+9;

субота, 13 вересня – +10…+16;

неділя, 14 вересня – +10…+16.

Вдень же ще зберігатиметься тепла та комфортна температура – навіть зі спекою у деяких регіонах:

понеділок, 8 вересня – +24...+29, у південній частині +27...+32;

вівторок, 9 вересня – +24...+29, на Одещині до +31;

середа, 10 вересня – +23...+28, на Закарпатті до +31;

четвер, 11 вересня – +24…+29;

п'ятниця, 12 вересня – +22…+27;

субота, 13 вересня – +22…+27;

неділя, 14 вересня – +22…+28.

Коли вдарять заморозки?