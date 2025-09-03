Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Чи будуть заморозки у вересні?

Так, подекуди у вересні в Україні абсолютний мінімум становив навіть 8 градусів морозу.

У відповідь на питання, як часто бувають заморозки у цей період і чи можливі вони цього року, Віра Балабух відповіла:

Заморозки у вересні досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. На високогір’ї Карпат у цей час нерідко уже випадає сніг. Тож і в цьому році заморозки ймовірні.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Вірою Балабух про погоду на вересень, жовтень, листопад, зиму і не тільки – невдовзі на 24 Каналі.

Зауважимо, що синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що в третій декаді вересня прийде холодне повітря арктичного походження, що спричинить перші осінні заморозки на ґрунті. Вони можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.

Чого чекати від погоди у вересні?