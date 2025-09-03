Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
Чи будуть заморозки у вересні?
Так, подекуди у вересні в Україні абсолютний мінімум становив навіть 8 градусів морозу.
У відповідь на питання, як часто бувають заморозки у цей період і чи можливі вони цього року, Віра Балабух відповіла:
Заморозки у вересні досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. На високогір’ї Карпат у цей час нерідко уже випадає сніг. Тож і в цьому році заморозки ймовірні.
Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Вірою Балабух про погоду на вересень, жовтень, листопад, зиму і не тільки – невдовзі на 24 Каналі. Слідкуйте за останніми новинами!
Зауважимо, що синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що в третій декаді вересня прийде холодне повітря арктичного походження, що спричинить перші осінні заморозки на ґрунті. Вони можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.
Чого чекати від погоди у вересні?
Віра Балабух каже, що загалом місяць очікується теплим, з середньою місячною температурою на 1 градус вищою за норму.
Спека до +38 градусів вже малоймовірна. Хоча початок вересня все ще буде досить спекотним.
Віра Балабух зауважила, що типовою рисою осені є тривалі затяжні дощі. Втім, сказати, якими вони будуть восени цього року, чи у вересні, – з такою завчасністю неможливо.
Іван Семиліт, синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Укргідрометцентру, розповів, що до 12 – 13 вересня в Україні утримуватиметься антициклональний характер погоди. Вже з другої половини місяця очікується поступове зниження температури.