Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Вдалося повернути в Україну усіх інкасаторів.

Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті,

– написав Сибіга.

Консули надали їм необхідну допомогу.

Міністр висловив вдячність команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та усім, хто допомагав.

Прибуття звільнених інкасаторів: дивіться відео