Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.
Вдалося повернути в Україну усіх інкасаторів.
Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті,
– написав Сибіга.
Консули надали їм необхідну допомогу.
Міністр висловив вдячність команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та усім, хто допомагав.
Прибуття звільнених інкасаторів: дивіться відео