Семеро громадян України затримали з готівкою та золотом, яке вони перевозили. Фото з'явилося на фейсбук-сторінці уряду Угорщини.
Що показав уряд Угорщини?
Уряд Угорщини оприлюднив фотографії грошей та золотих злитків, які були конфісковані у працівників державного Ощадбанку, затриманих напередодні на угорській території.
У своєму повідомленні, вони зазначили, що в четвер, 5 березня, угорські правоохоронці затримали семеро громадян України, серед яких, за їхніми даними, був колишній генерал спецслужб. За інформацією влади Угорщини, вони перевозили 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Фото готівки та золота державного "Ощадбанку" / Уряд Угорщини
Стверджується, що кошти транспортувалися з Австрії до України через територію Угорщини двома броньованими інкасаторськими автомобілями. В угорській Національній податковій та митній службі (NAV) заявили, що розпочали розслідування за підозрою у відмиванні грошей.
Нагадаємо, що Угорщина заявила про те, що затриманих інкасаторів депортували, проте українська сторона наголошує на тому, що жодних контактів із громадянами України, яких утримують – немає.
Затримання інкасаторів в Угорщині: останні новини
У ніч на 6 березня Міністерство закордонних справ України заявило, що на території Угорщини було захоплено інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які перевозили валюту та інші цінності з Австрії. У машинах перебували семеро громадян України.
Національна поліція України розпочала кримінальні провадження через викрадення громадян України та службового авто в Угорщині. Поліція звернулася до Європолу та угорських служб для координації дій та встановлення обставин інциденту.
Зазначимо, що політолог Володимир Фесенко зазначив для 24 Каналу, що це провокація прем'єра Орбана для посилення передвиборчої кампанії. Таким чином Україну хочуть звинуватити у втручанні у вибори.