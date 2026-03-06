Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в коментарі ЗМІ.

Чи реагує Угорщина на звернення України?

Георгій Тихий заявив, що Україна продовжує вимагати негайного звільнення працівників банку та доступу консула.

Водночас, за словами речника МЗС, станом на зараз, угорська сторона не здійснила реальних кроків, крім публічних заяв.

Посол України та наші консули перебувають безпосередньо там, де утримують українців, вимагаючи доступу, вже понад півтори години,

– наголосив Тихий.

Нагадаємо, раніше ситуацію з українськими інкасаторами в Угорщині прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він заявив, що всі, хто причетний до захоплення і утримання громадян України як заручників, будуть притягнуті до відповідальності.

За словами глави МЗС, Україна залишає за собою право вжити відповідних заходів, зокрема запровадити санкції та інші обмежувальні заходи.