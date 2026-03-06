Про йдеться в офіційному пресрелізі Національної податкової та митної служби Угорщини, пише Index.

Читайте також "Взяла заручників та викрала гроші": Угорщина захопила інкасаторські авто "Ощадбанку"

Як ситуацію коментує Угорщина?

Угорська сторона стверджує, що нібито повідомила українським колегам про початок процедури, однак звідти, мовляв, не надійшло жодної відповіді. За управління вантажем відповідав колишній генерал українських спецслужб.

У Службі також зазначають, що тільки протягом цього року через територію Угорщини до України перевезли понад 900 мільйонів доларів, 420 мільйонів євро та 146 кілограмів золотих злитків.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українським консулам досі не надали доступу до семи громадян, яких фактично взяли в заручники в Будапешті. Угорська сторона також не надала жодних пояснень.

Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо наступні дії, зокрема на рівні ЄС,

– додав глава МЗС.

Нагадаємо, сигнал GPS із затриманих інкасаторських авто свідчить про перебування у центрі Будапешта. Відомо, що саме на тій локації розташована одна із силових структур Угорщини.

В Угорщині затримали інкасаторів: що відомо?