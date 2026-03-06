Об этом говорится в официальном прессрелизе Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии, пишет Index.
Читайте также "Взяла заложников и украла деньги": Венгрия захватила инкассаторские авто "Ощадбанка"
Как ситуацию комментирует Венгрия?
Венгерская сторона утверждает, что якобы сообщила украинским коллегам о начале процедуры, однако оттуда, мол, не поступило никакого ответа. За управление грузом отвечал бывший генерал украинских спецслужб.
В Службе также отмечают, что только в течение этого года через территорию Венгрии в Украину перевезли более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.
Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинским консулам до сих пор не предоставили доступ к семи гражданам, которых фактически взяли в заложники в Будапеште. Венгерская сторона также не предоставила никаких объяснений.
Мы требуем их немедленного освобождения и готовим следующие действия, в частности на уровне ЕС,
– добавил глава МИД.
Напомним, сигнал GPS из задержанных инкассаторских авто свидетельствует о пребывании в центре Будапешта. Известно, что именно на той локации расположена одна из силовых структур Венгрии.
В Венгрии задержали инкассаторов: что известно?
В ночь на 6 марта в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Венгрия захватила инкассаторские автомобили государственного украинского "Ощадбанка", которые перевозили валюту и ценности из Австрии. В авто находились семь граждан Украины.
Национальный банк Украины также сделал официальное заявление и обвинил власти Венгрии в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного "Ощадбанка". Там отметили, что груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами.
По имеющейся информации, похищенные авто перевозили 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.