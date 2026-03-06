Об этом сообщили в украинском МИД. Рассказываем, что известно на данный момент.

Скандал в Венгрии – там захватили украинские инкассаторские машины: что известно?

После полуночи 6 марта стало известно о чрезвычайном международном инциденте. В Министерстве иностранных дел Украины проинформировали, что Венгрия захватила инкассаторские автомобили государственного украинского "Ощадбанка", которые перевозили валюту и ценности из Австрии.

Это произошло в Будапеште, и семеро граждан Украины, которые находились в авто, стали фактически заложниками. Более того, в каком они состоянии и что с ними в целом – до сих пор неизвестно, связи с людьми нет.

Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды,

– заявил глава ведомства Андрей Сибига.

Правительство уже направило официальную ноту с требованием немедленного освобождения граждан Украины. И планирует обращение в ЕС для квалификации незаконных действий Венгрии – "захват заложников и ограбление".

Обратите внимание! "Ощадбанк" пишет, что авто инкассаторской службы, согласно данным GPS сигнала, стоят в центре Будапешта вблизи одной из силовых структур Венгрии. В грузе были 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Перевозки выполняли в рамках международного соглашения с "Райффайзен Банк Австрия".

Что предшествовало инциденту в Будапеште?