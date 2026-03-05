Иначе адрес венгерского премьера, мол, узнают ВСУ. Так глава государства в шутку высказался во время совещания с правительством.

Как президент пошутил об Орбане?

Владимир Зеленский рассказал о процессе договоренностей о получении Украиной вооружения от европейских государств. Речь, частности, об истребителях JAS 39 Gripen и Dassault Rafale F4.

Президент, комментируя этот вопрос, выразил надежду, что ни один отдельный представитель Европейского Союза не станет препятствовать выделению 90 миллиардов или хотя бы первого транша из этой суммы, ведь украинские военные нуждаются в вооружении.

В своем комментарии глава государства намекнул именно на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним! Недавно именно Венгрия и ее глава помешали принятию решения о предоставлении Украине кредитной помощи от Европейского Союза объемом 90 миллиардов евро. Будапешт связывает свою позицию с требованием возобновить транспортировку российской нефти через украинскую территорию.

Так что теперь, по словам украинского президента, "Виктор Орбан должен подумать дважды, прежде чем принимать решение".

Иначе – дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются на своем языке,

– пошутил Зеленский.

Как комментируют антиукраинскую риторику Орбана?