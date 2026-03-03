Об этом сообщается на сайте Кремля.
О чем говорили Орбан и Путин?
Главной темой телефонного разговора была ситуация вокруг Ирана и во всем регионе Ближнего Востока, а также возможные последствия для состояния мирового энергетического рынка. К тому же не обошли тему войны в Украине.
Путин отметил "принципиальную позицию" руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, касались вопроса мобилизации граждан Венгрии в Вооруженные Силы Украины и тех, которые попали в российский плен.
В России сказали, что обсуждалось выполнение договоренностей после переговоров в ноябре 2025 года с венгерским премьер-министром. И заявили о продолжении сотрудничества на разных уровнях.
Что известно о политике Орбана в отношении Украины?
Венгрия и Словакия вновь призвали как можно быстрее возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", объясняя срочность не только энергетической безопасностью, но и обострением ситуации вокруг Ирана.
Премьер Виктор Орбан заявил, что после начала военной операции в Иране значение трубопровода для Будапешта "удвоилось". В то же время поставки были остановлены 27 января из-за повреждения перекачивающей станции в Бродах в результате российской атаки, что сделало транспортировку технически невозможной.
Зато Владимир Зеленский пошутил, подчеркнув, что повреждения под землей не видно со спутника. Зеленский также отметил, что ни Орбан, ни его словацкий коллега Роберт Фицо не поблагодарили Украину за восстановление трубопровода после январских атак, и добавил, что Украина не намерена возобновлять транзит российской нефти в эти страны.