Об этом сообщается на сайте Кремля.

Смотрите также Орбан разъярен: с чем связана новая антиукраинская компания премьера Венгрии

О чем говорили Орбан и Путин?

Главной темой телефонного разговора была ситуация вокруг Ирана и во всем регионе Ближнего Востока, а также возможные последствия для состояния мирового энергетического рынка. К тому же не обошли тему войны в Украине.

Путин отметил "принципиальную позицию" руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, касались вопроса мобилизации граждан Венгрии в Вооруженные Силы Украины и тех, которые попали в российский плен.

В России сказали, что обсуждалось выполнение договоренностей после переговоров в ноябре 2025 года с венгерским премьер-министром. И заявили о продолжении сотрудничества на разных уровнях.

Что известно о политике Орбана в отношении Украины?