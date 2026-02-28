Как "Дружба" с атакой на Иран связана?
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем сообщении в соцсети Х заявил, что после начала военной операции в Иране трубопровод "Дружба" стал особенно важным для Будапешта.
Война с участием Ирана удвоила важность нефтепровода "Дружба". Я снова призываю президента Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию!
– подчеркнул Орбан.
Венгрия продолжает настаивать, что Киев якобы прекратил транзит российской нефти в страну по каким-то "политическим соображениям".
Важно! Поставки нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу" прекратились 27 января после российской атаки на трубопровод. Тогда была повреждена перекачивающая станция в Бродах, из-за чего транспортировка нефти невозможна технически.
Чего требует Словакия?
Словакия повторяет за Будапештом требования к Украине. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил о "чрезвычайном положении" в энергетике страны из-за остановки транзита нефти по "Дружбе"
Он даже провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но после пожаловался, что Киев якобы не спешит возобновлять прокачку сырья.
Разговор подтвердил, что мы имеем разные взгляды на состояние трубопровода. Из разговора с Зеленским у меня сложилось четкое впечатление, что украинская сторона не имеет заинтересованности в восстановлении транзита нефти по своей территории,
– пожаловался Фицо.
Он также добавил, что словацкая разведка якобы пришла к выводу, что трубопровод не поврежден и ничто не мешает транзиту нефти.
Заметьте! В то же время Фицо согласился встретиться с Зеленским, чтобы обсудить ремонт нефтепровода "Дружба" и транзит нефти через украинскую территорию. Но встречу хочет провести в третьей стране ЕС.
Что известно об импорте нефти в Венгрию и Словакию?
Венгрия и Словакия остаются единственными странами Евросоюза, которые продолжают импортировать российскую нефть. Поставки осуществляются через нефтепровод Дружба. После остановки транзита Будапешт резко отреагировал на ситуацию.
В частности, венгерский посол при ЕС наложил вето на 20-й пакет санкций против России. Кроме того, Будапешт заблокировал решение о предоставлении Украине кредита объемом 90 миллиардов евро.
На этом фоне Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию для выяснения обстоятельств вокруг работы нефтепровода. Об этом заявил премьер-министр Венгрии после телефонного разговора со своим словацким коллегой Роберт Фицо.
В то же время существует альтернативный маршрут поставок. Хорватия заявила, что может обеспечить импорт нефти в Венгрию и Словакиюи через трубопровод "Адрия", чтобы заменить российскую нефть.