Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что проблемы с нефтяными доходами уже влияют на финансирование российского бюджета. По его словам, это еще не кризис, но тенденция может изменить позицию Москвы в переговорах.

Смотрите также Важнейшая часть экономики России разваливается: ситуация критическая

Проблемы с нефтью уже ощутимы для бюджета

Накопление рекордных запасов нефти является не просто рыночным колебанием, а симптомом более глубоких трудностей. Для России экспорт энергоносителей остается ключевым источником финансирования войны, поэтому любые перебои с продажами сразу создают бюджетное давление. Уже сейчас власти вынуждены корректировать финансовую политику.

Это уже проявление проблем для России,

– подчеркнул Фесенко.

По его словам, речь идет не только о санкционных ограничениях. На ситуацию повлияли и изменения на глобальном нефтяном рынке, а также усиление контроля за экспортными схемами. Поэтому российские власти начали активнее использовать резервные средства.

Россия сейчас вынуждена сокращать определенные социальные программы,

– отметил он.

Он подчеркнул, что пока это еще не полноценный кризис, но тенденция опасна. Если снижение доходов продолжится, это может существенно повлиять и на экономику, и на переговорную позицию Москвы.

Сработали не только санкции

Проблемы с продажей российской нефти связаны не только с санкционной политикой. Важную роль играют и стратегические интересы США на глобальном нефтяном рынке. Речь идет о борьбе за контроль над ключевыми потоками поставок и ограничении так называемого теневого танкерного флота.

Здесь не только санкции сработали. Здесь и позиция американцев,

– отметил Фесенко.

Активные действия Вашингтона направлены не только против России. США формируют дополнительный рычаг влияния в переговорах с Китаем, где энергетический фактор играет стратегическую роль.

Вниманию! Из-за сильного оледенения в Финском заливе Россия столкнулась с трудностями морского экспорта нефти через Балтийское море. Суда вынуждены ждать ледокольного сопровождения по несколько дней, а в первой половине февраля экспорт из Приморска сократился примерно на треть. Дополнительным фактором остаются санкции против теневого флота.

Контроль над нефтяными потоками становится частью более широкой геополитической игры.

Борьба с теневым танкерным флотом – это не только давление на Россию. Это борьба за контроль над глобальным нефтяным рынком,

– пояснил он.

В то же время он отметил, что интересы США в этой сфере объективно работают против Москвы. Ограничение экспортных возможностей и усложнение схем поставок усиливают финансовое давление на российский бюджет.

Дисконт на российскую нефть резко вырос

Отдельной проблемой для Москвы стало не только накопление запасов, но и ухудшение условий продажи. По его словам, из-за ограничений и изменения конъюнктуры российская нефть продается со все большим дисконтом. Это непосредственно сокращает валютные поступления даже в тех случаях, когда экспорт формально продолжается.

Дисконт на российскую нефть сейчас достигает 29 долларов за баррель. Это огромные цифры,

– подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что раньше разница в цене составляла 5 – 7 долларов, а теперь она выросла почти до 30. Такая маржа означает существенное падение экспортной выручки, даже без полной остановки поставок. По разным оценкам, потери уже измеряются десятками процентов.

По разным оценкам, россияне уже потеряли около 20% экспортной выручки от продажи нефти,

– отметил он.

По его мнению, пока речь идет о предкризисной фазе. Однако если тенденция сохранится, она неизбежно скажется и на бюджете, и на возможностях финансировать войну.

Теневой флот может стать следующей точкой давления

Резервы для усиления экономического давления на Россию еще остаются. В Евросоюзе уже подготовлен 20-й пакет санкций, который предусматривает более жесткие меры именно в этом направлении.

Есть ресурсы и резервы для усиления этого давления на Россию. Это касается, в первую очередь, теневого танкерного флота,

– отметил Фесенко.

Он подчеркнул, что именно дальнейшее усиление ограничений может стать определяющим фактором.

Напомним! В ЕС в рамках 20-го пакета санкций рассматривают более жесткие меры против российских танкеров, в частности возможное блокирование судоходства в Балтийском море. В Москве уже заявили о возможном ответе в случае арестов или конфискации судов.

В то же время решение еще требует согласия всех стран ЕС, а здесь могут возникнуть политические трудности.

Если этот пакет будет реально действовать и начнут блокировать и арестовывать теневые танкеры, это станет весомым рычагом воздействия на Россию,

– отметил он.

Если тенденция к сокращению нефтяных доходов сохранится, это будет влиять не только на экономику, но и на переговорную позицию Кремля.

Санкции против России – что известно: