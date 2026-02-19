Что планируют сенаторы США?

Демократы будут добиваться новых жестких санкций против Кремля в энергетике и других законов, чтобы достичь прекращения войны, пишет Reuters.

Мы едины в том, что страны, которые покупают российскую нефть и газ – а это Китай, Индия, Венгрия, Бразилия – должны получить очень сильные стимулы прекратить это. Это способ реально повлиять на борьбу Украины,

– подчеркнул сенатор Ричард Блументаль.

Американские законодатели будут настаивать на принятии санкций против России, предложенных группой сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом. Он предусматривает меры против стран, которые покупают российскую нефть, газ и уран.

Также демократы поддерживают принятие закона о ограничении "теневого флота" Москвы, с помощью которого она экспортирует нефть в Китай и Индию и обходит западные санкции.

Никто не верит, что Россия действует добросовестно на переговорах. Поэтому давление является ключевым,

– уверен сенатор Шелдон Уайтхаус.

Важно! Политики добавили, что готовы сопротивляться президенту Дональду Трампу, если тот договорится о мирном соглашении со слишком большими уступками со стороны Украины. Демократы заверили, что не ратифицируют такие договоренности.

Что известно о законопроекте Линдси Грэма?

Так называемый законопроект Линдси Грэма предусматривает введение тарифов в размере 500% для стран, которые продолжают покупать энергоносители у России. Республиканец считает, что это подкосит военную машину Путина, которая зависит от нефтегазовых доходов, пишет The Wall Street Journal.

Документ обеспечит президенту Трампу мощные рычаги влияния на такие государства, чтобы побудить их прекратить закупку дешевой российской нефти, которая финансирует кровавую войну Путина против Украины,

– отметил Грэм.

"Адские" тарифы могут ввести для таких крупных покупателей российских энергоресурсов, как:

Китай;

Индия;

Бразилия.

Документ уже получил поддержку 85 из 100 сенаторов, но его до сих пор так и не вынесли на голосование.

Почему не принимают новые санкции?