Как Трамп относится к законопроекту Грэма?

По словам Трампа, сейчас законопроект об антироссийских санкциях продвигают 84 или 85 сенаторов, передает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.

Смотрите также Меньше танкеров – меньше денег: как арест судов теневого флота угрожает доходам России

Президент отметил, что поддерживает этих законодателей документ в целом, но имеет свое условие.

Дональд Трамп Президент США Знаете, я его поддерживаю. Да, но только если он будет подчинен мне.

В то же время глава Белого дома не хотел бы использовать новое санкционное давление на Россию.

Я надеюсь, что нам не придется его применять. Мы уже имеем серьезные санкции против России,

– отметил президент.

Он добавил, что российская экономика и так сейчас находится в очень плохом состоянии.

Заметьте! Вместе с тем Трамп в интервью заявил, что сегодня не устанавливает каких-то дедлайнов для завершения войны в Украине.

Когда могут рассмотреть законопроект о санкциях?

Ранее на этой неделе сенатор Линдси Грэм, который активно продвигает законопроект о новых санкциях против России, заявил, что наконец получил поддержку Трампа в этом вопросе после месяцев проволочек.

После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом по широкому кругу вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение месяцев работал вместе с сенатором Блументалем и многими другими,

– написал Грэм в соцсетях накануне.

По словам сенатора, этот законопроект позволит Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую нефть у России и тем самым подпитывают ее военную машину.

Новые ограничения, в частности, могут коснуться:

Китая;

Индии;

Бразилии.

Документ обеспечит президенту Трампу мощные рычаги влияния на такие государства, чтобы побудить их прекратить закупку дешевой российской нефти, которая финансирует кровавую войну Путина против Украины,

– подчеркнул Грэм.

Важно! Республиканец надеется, что законопроект пройдет двухпартийное голосование уже на ближайшей неделе.

Что известно о законопроекте Грэма?