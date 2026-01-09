Как Трамп относится к законопроекту Грэма?
По словам Трампа, сейчас законопроект об антироссийских санкциях продвигают 84 или 85 сенаторов, передает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.
Президент отметил, что поддерживает этих законодателей документ в целом, но имеет свое условие.
Знаете, я его поддерживаю. Да, но только если он будет подчинен мне.
В то же время глава Белого дома не хотел бы использовать новое санкционное давление на Россию.
Я надеюсь, что нам не придется его применять. Мы уже имеем серьезные санкции против России,
– отметил президент.
Он добавил, что российская экономика и так сейчас находится в очень плохом состоянии.
Заметьте! Вместе с тем Трамп в интервью заявил, что сегодня не устанавливает каких-то дедлайнов для завершения войны в Украине.
Когда могут рассмотреть законопроект о санкциях?
Ранее на этой неделе сенатор Линдси Грэм, который активно продвигает законопроект о новых санкциях против России, заявил, что наконец получил поддержку Трампа в этом вопросе после месяцев проволочек.
После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом по широкому кругу вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение месяцев работал вместе с сенатором Блументалем и многими другими,
– написал Грэм в соцсетях накануне.
По словам сенатора, этот законопроект позволит Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую нефть у России и тем самым подпитывают ее военную машину.
Новые ограничения, в частности, могут коснуться:
- Китая;
- Индии;
- Бразилии.
Документ обеспечит президенту Трампу мощные рычаги влияния на такие государства, чтобы побудить их прекратить закупку дешевой российской нефти, которая финансирует кровавую войну Путина против Украины,
– подчеркнул Грэм.
Важно! Республиканец надеется, что законопроект пройдет двухпартийное голосование уже на ближайшей неделе.
Что известно о законопроекте Грэма?
В мае 2025 года сенатор Линдси Грэм сообщал, что его инициатива предусматривает введение пошлин в размере 500% для государств, которые продолжают закупать российские энергоносители. По его убеждению, если такие страны, как Китай и Индия, откажутся от дешевой российской нефти, военная машина Путина фактически потеряет источники финансирования.
Грэм также отмечал, что законопроект о так называемых "драконовские" санкции против России уже имеет поддержку 82 соавторов, а работа над документом происходит в тесной координации с Белым домом.
В свою очередь экономист Василий Фурман считает, что инициатива Линдси Грэма может стать сокрушительным ударом для российской экономики. В эфире 24 Канала эксперт объяснил, что Россия преимущественно продает энергоресурсы именно Индии и Китаю, и в случае введения вторичных санкций эти страны прекратят закупки, что лишит Кремль значительной части доходов.