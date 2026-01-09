Як Трамп ставиться до законопроєкту Грема?

За словами Трампа, наразі законопроєкт про антиросійські санкції просувають 84 або 85 сенаторів, передає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

Президент зазначив, що підтримує цих законодавців документ в цілому, але має свою умову.

Дональд Трамп Президент США Знаєте, я його підтримую. Так, але лише якщо він буде підпорядкований мені.

Водночас глава Білого дому не хотів би використовувати новий санкційний тиск на Росію.

Я сподіваюся, що нам не доведеться його застосовувати. Ми вже маємо серйозні санкції проти Росії,

– зауважив президент.

Він додав, що російська економіка й так наразі перебуває у дуже поганому стані.

Зауважте! Разом з тим Трамп в інтерв'ю заявив, що сьогодні не встановлює якихось дедлайнів для завершення війни в Україні.

Коли можуть розглянути законопроєкт про санкції?

Раніше цього тижня сенатор Ліндсі Грем, який активно просуває законопроєкт про нові санкції проти Росії, заявив, що нарешті отримав підтримку Трампа у цьому питанні після місяців зволікань.

Після сьогоднішньої дуже продуктивної зустрічі з президентом Трампом з широкого кола питань він дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я протягом місяців працював разом із сенатором Блументалем та багатьма іншими,

– написав Грем у соцмережах напередодні.

За словами сенатора, цей законопроєкт дозволить Трампу покарати ті країни, які купують дешеву нафту у Росії і тим самим підживлюють її воєнну машину.

Нові обмеження, зокрема, можуть торкнутися:

Китаю;

Індії;

Бразилії.

Документ забезпечить президенту Трампу потужні важелі впливу на такі держави, аби спонукати їх припинити закупівлю дешевої російської нафти, яка фінансує криваву війну Путіна проти України,

– підкреслив Грем.

Важливо! Республіканець сподівається, що законопроєкт пройде двопартійне голосування вже найближчого тижня.

Що відомо про законопроєкт Грема?