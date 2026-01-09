Як Трамп ставиться до законопроєкту Грема?
За словами Трампа, наразі законопроєкт про антиросійські санкції просувають 84 або 85 сенаторів, передає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
Дивіться також Менше танкерів – менше грошей: як арешт суден тіньового флоту загрожує доходам Росії
Президент зазначив, що підтримує цих законодавців документ в цілому, але має свою умову.
Знаєте, я його підтримую. Так, але лише якщо він буде підпорядкований мені.
Водночас глава Білого дому не хотів би використовувати новий санкційний тиск на Росію.
Я сподіваюся, що нам не доведеться його застосовувати. Ми вже маємо серйозні санкції проти Росії,
– зауважив президент.
Він додав, що російська економіка й так наразі перебуває у дуже поганому стані.
Зауважте! Разом з тим Трамп в інтерв'ю заявив, що сьогодні не встановлює якихось дедлайнів для завершення війни в Україні.
Коли можуть розглянути законопроєкт про санкції?
Раніше цього тижня сенатор Ліндсі Грем, який активно просуває законопроєкт про нові санкції проти Росії, заявив, що нарешті отримав підтримку Трампа у цьому питанні після місяців зволікань.
Після сьогоднішньої дуже продуктивної зустрічі з президентом Трампом з широкого кола питань він дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я протягом місяців працював разом із сенатором Блументалем та багатьма іншими,
– написав Грем у соцмережах напередодні.
За словами сенатора, цей законопроєкт дозволить Трампу покарати ті країни, які купують дешеву нафту у Росії і тим самим підживлюють її воєнну машину.
Нові обмеження, зокрема, можуть торкнутися:
- Китаю;
- Індії;
- Бразилії.
Документ забезпечить президенту Трампу потужні важелі впливу на такі держави, аби спонукати їх припинити закупівлю дешевої російської нафти, яка фінансує криваву війну Путіна проти України,
– підкреслив Грем.
Важливо! Республіканець сподівається, що законопроєкт пройде двопартійне голосування вже найближчого тижня.
Що відомо про законопроєкт Грема?
У травні 2025 року сенатор Ліндсі Грем повідомляв, що його ініціатива передбачає запровадження мит у розмірі 500% для держав, які продовжують закуповувати російські енергоносії. На його переконання, якщо такі країни, як Китай і Індія, відмовляться від дешевої російської нафти, воєнна машина Путіна фактично втратить джерела фінансування.
Грем також наголошував, що законопроєкт про так звані "драконівські" санкції проти Росії вже має підтримку 82 співавторів, а робота над документом відбувається у тісній координації з Білим домом.
Своєю чергою економіст Василь Фурман вважає, що ініціатива Ліндсі Грема може стати нищівним ударом для російської економіки. В ефірі 24 Каналу експерт пояснив, що Росія переважно продає енергоресурси саме Індії та Китаю, і в разі запровадження вторинних санкцій ці країни припинять закупівлі, що позбавить Кремль значної частини доходів.