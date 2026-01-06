Як ситуація вплине на ціну російської нафти?

Ба більше, усе змінити може й ситуація у Венесуелі. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснили експерти.

За словами кандидата економічних наук і головного консультанта в Національному інституті стратегічних досліджень Івана Уса, якщо події у Венесуелі підштовхнуть ринок до здешевлення нафти, а Brent опуститься до 40 доларів за барель, то російська нафта з урахуванням дисконту може коштувати 33 – 35 доларів за барель.

Для країни-агресорки це означатиме вибір:

продовжувати війну в Україні та втратити фактично все;

зупинити вторгнення й намагатися покращити свою економічну ситуацію.

Однак Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що ситуація із вартістю російської нафти залежатиме від загального стану глобального нафтового сектору. Натомість збільшення видобутку у Венесуелі в найближчий період не впливатиме на суттєве здешевлення сировини країни-агресорки.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, на початок нового 2026 року фіксують надлишок нафти – близько 4 мільйонів барелів на добу. Попри це видобуток не зупиняється, а нафту потрібно десь збувати,

– наголосив він.

Тож ціна, зокрема й на російську нафту, падатиме насамперед через надлишок. Наприклад, рік тому з середини січня Brent коштував під 80 доларів за барель, а от на кінець 2025 року – уже 62 долари за барель.

Окрім того, важливі санкції. Гончар згадав, як раніше Трамп погрожував новими обмеженнями для "Роснафти" та "Лукойлу", що змусило Росію продавати нафту за ще більшими дисконтами.

Експерт припустив – якщо Brent торгується по 60 доларів за барель, то російська Urals з урахуванням знижки – приблизно по 40 доларів за барель. Однак це не той рівень ціни, що відповідає рівню збитковості нафтовидобутку в країні-агресорці.

Зверніть увагу! Російська нафта має коштувати нижче 30 доларів за барель – і ключовим тут будуть подальші кроки Саудівської Аравії та США. Водночас падіння до цього рівня не означає миттєвого "кінця" видобутку в Росії. Йдеться про те, що така ціна має стати середньозваженим порогом і протриматися достатньо довго, аби це справді дало ефект.

На що може вплинути венесуельська нафта?