Как ситуация повлияет на цену российской нефти?

Более того, все изменить может и ситуация в Венесуэле. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснили эксперты.

По словам кандидата экономических наук и главного консультанта в Национальном институте стратегических исследований Ивана Уса, если события в Венесуэле подтолкнут рынок к удешевлению нефти, а Brent опустится до 40 долларов за баррель, то российская нефть с учетом дисконта может стоить 33 – 35 долларов за баррель.

Для страны-агрессора это будет означать выбор:

продолжать войну в Украине и потерять фактически все;

остановить вторжение и пытаться улучшить свою экономическую ситуацию.

Однако Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что ситуация со стоимостью российской нефти будет зависеть от общего состояния глобального нефтяного сектора. В то же время увеличение добычи в Венесуэле в ближайший период не будет влиять на существенное удешевление сырья страны-агрессора.

По оценкам Международного энергетического агентства, на начало нового 2026 года фиксируют избыток нефти – около 4 миллионов баррелей в сутки. Несмотря на это добыча не останавливается, а нефть нужно где-то сбывать,

– подчеркнул он.

Поэтому цена, в том числе и на российскую нефть, будет падать прежде всего из-за избытка. Например, год назад с середины января Brent стоил под 80 долларов за баррель, а вот на конец 2025 года – уже 62 доллара за баррель.

Кроме того, важны санкции. Гончар вспомнил, как ранее Трамп угрожал новыми ограничениями для "Роснефти" и "Лукойла", что заставило Россию продавать нефть по еще большим дисконтам.

Эксперт предположил – если Brent торгуется по 60 долларов за баррель, то российская Urals с учетом скидки – примерно по 40 долларов за баррель. Однако это не тот уровень цены, что соответствует уровню убыточности нефтедобычи в стране-агрессоре.

Обратите внимание! Российская нефть должна стоить ниже 30 долларов за баррель – и ключевым здесь будут дальнейшие шаги Саудовской Аравии и США. В то же время падение до этого уровня не означает мгновенного "конца" добычи в России. Речь идет о том, что такая цена должна стать средневзвешенным порогом и продержаться достаточно долго, чтобы это действительно дало эффект.

На что может повлиять венесуэльская нефть?