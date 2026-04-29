Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

До теми Росія нарощує "тіньовий флот" попри західні санкції, – Bloomberg

Що сказав Зеленський стосовно нових санкцій проти Росії?

Володимир Зеленський зазначив, що у першому санкційному списку – особи, що працюють на вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України.

Серед цих санкціонованих осіб функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території та пропагандисти,

– наголосив президент.

У другому санкційному списку – 23 судна, які Москва використовує для нафтового експорту.

"Щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів. Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими – санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів", – зауважив український лідер.

Зеленський також анонсував ще один санкційний пакет – особливої ваги, який наразі готується та буде опублікований найближчим часом.

Які деталі розповіли в ОП стосовно нових пакетів санкцій?

На сайті Офісу Президента йдеться, що перший санкційний пакет – проти 20 фізичних і 4 юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей з ТОТ та нав'язування їм російської ідеології.

Серед них – "уповноважені з прав дитини" низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади держави-агресорки, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, під санкції потрапили:

Голова "Центру морської підготовки "Варяг" Олександр Д’яченко, який у тимчасово окупованому Криму проводить пропагандистську індоктринацію молоді для відбору до підпорядкованих ФСБ військових навчальних закладів.

Так званий депутат Пологівської райради Запорізької області Юрій Мітленко, який забезпечував примусову паспортизацію українців і видавав російські документи школярам, які досягли 14 років.

Так званий депутат "Херсонської обласної думи" від партії "Єдина Росія" Ігор Телегін, який організовував пропагандистські та мілітаризовані заходи для молоді на тимчасово окупованих територіях.

Директорка школи у Вуглегірську Ірина Шетеля, причетна до вивезення 130 українських дітей до Ростовської області.

Санкції застосовані також до громадських організацій, рухів і військово-патріотичних клубів, які допомагають у примусовій "інтеграції" викрадених українських дітей у культурно-освітній та ідеологічний простір Росії.

"Притягнення до відповідальності за викрадення українських дітей – один із пріоритетів. Зло не може залишатися безкарним. Також реалізовуємо додаткові обмеження проти тіньового флоту, є цікаві цілі. Це означає і подальші юридичні наслідки на основі санкцій. Нашу роботу цінують партнери", – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До другого санкційного списку ввійшли 23 морські судна, які Росія використовує для експорту нафти й нафтопродуктів.

Ці танкери в обхід санкцій перевозять енергоресурси з російських портів до країн, що й далі купують нафту в Росії. Зокрема, два судна забезпечують перевалку з танкерів льодового класу на танкери тіньового флоту для подальшого транспортування морем. Вони функціонують як логістичні хаби експортних операцій компанії "Газпром нафта".

Судна ходили під прапорами Росії та третіх країн: Панама – 7, Барбадос – 4, Палау – 3, РФ – 2, Маршаллові Острови – 1, Комори – 1, Гаяна – 1, Сент-Вінсент і Гренадіни – 1, Антигуа і Барбуда – 1, Мадагаскар – 1, Мозамбік – 1. Щодо п’яти з них уже застосовані санкції США.