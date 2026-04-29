Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.
Що сказав Зеленський стосовно нових санкцій проти Росії?
Володимир Зеленський зазначив, що у першому санкційному списку – особи, що працюють на вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України.
Серед цих санкціонованих осіб функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території та пропагандисти,
– наголосив президент.
У другому санкційному списку – 23 судна, які Москва використовує для нафтового експорту.
"Щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів. Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими – санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів", – зауважив український лідер.
Зеленський також анонсував ще один санкційний пакет – особливої ваги, який наразі готується та буде опублікований найближчим часом.
Які деталі розповіли в ОП стосовно нових пакетів санкцій?
На сайті Офісу Президента йдеться, що перший санкційний пакет – проти 20 фізичних і 4 юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей з ТОТ та нав'язування їм російської ідеології.
Серед них – "уповноважені з прав дитини" низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади держави-агресорки, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, під санкції потрапили:
- Голова "Центру морської підготовки "Варяг" Олександр Д’яченко, який у тимчасово окупованому Криму проводить пропагандистську індоктринацію молоді для відбору до підпорядкованих ФСБ військових навчальних закладів.
- Так званий депутат Пологівської райради Запорізької області Юрій Мітленко, який забезпечував примусову паспортизацію українців і видавав російські документи школярам, які досягли 14 років.
- Так званий депутат "Херсонської обласної думи" від партії "Єдина Росія" Ігор Телегін, який організовував пропагандистські та мілітаризовані заходи для молоді на тимчасово окупованих територіях.
- Директорка школи у Вуглегірську Ірина Шетеля, причетна до вивезення 130 українських дітей до Ростовської області.
Санкції застосовані також до громадських організацій, рухів і військово-патріотичних клубів, які допомагають у примусовій "інтеграції" викрадених українських дітей у культурно-освітній та ідеологічний простір Росії.
"Притягнення до відповідальності за викрадення українських дітей – один із пріоритетів. Зло не може залишатися безкарним. Також реалізовуємо додаткові обмеження проти тіньового флоту, є цікаві цілі. Це означає і подальші юридичні наслідки на основі санкцій. Нашу роботу цінують партнери", – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
До другого санкційного списку ввійшли 23 морські судна, які Росія використовує для експорту нафти й нафтопродуктів.
Ці танкери в обхід санкцій перевозять енергоресурси з російських портів до країн, що й далі купують нафту в Росії. Зокрема, два судна забезпечують перевалку з танкерів льодового класу на танкери тіньового флоту для подальшого транспортування морем. Вони функціонують як логістичні хаби експортних операцій компанії "Газпром нафта".
Судна ходили під прапорами Росії та третіх країн: Панама – 7, Барбадос – 4, Палау – 3, РФ – 2, Маршаллові Острови – 1, Комори – 1, Гаяна – 1, Сент-Вінсент і Гренадіни – 1, Антигуа і Барбуда – 1, Мадагаскар – 1, Мозамбік – 1. Щодо п’яти з них уже застосовані санкції США.