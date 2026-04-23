Які обмеження проти Росії має 20-й пакет санкцій?

Про те, на які сектори економіки вплинуть нові обмеження від ЄС, повідомляє Суспільне.

23 квітня посли країн ЄС завершили процес письмового ухвалення щодо санкцій проти Росії. Так, 20-й пакет обмжень спрямований на боротьбу з обходом санкцій. Також положення мають "потужні енергетичні заходи".

Передусім до санкційного списку внесли 46 суден тіньового флоту. Разом з новими обмеженнями, під санкціями загалом 632 російські кораблі. Для них діє заборона на вхід до портів ЄС та отримання послуг.

Додатково під санкціями опинились ще 2 російські порти. Йдеться про Мурманськ і Туапсе. Також до списку додали об'єкт в Індонезії – нафтовий термінал Карімун. Через останній Росія обходила обмеження щодо нафти.

Що стосується морських перевезень у 20 пакеті санкцій створили основу для майбутніх обмежень на транспортування російської нафти, які узгодили з G7.

Кількість банків, які підпадають під обмеження зросла до 70, тобто додали ще 20 організацій. Також у списку +4 банки з Киргизстану, Лаосу, Азербайджану, які допомагали Росії діяти в обхід попередніх санкцій.

З'явилася заборона на експорт до Росії таких товарів на загальну суму 365 мільйонів євро:

гума;

трактори;

вибухові речовини;

лабораторне скло;

мастильні матеріали.

Щодо імпорту – обмежують метали та хімікати на суму понад 530 мільйонів євро.

Вперше застосували інструменти проти обходу санкцій. Йдеться про обмеження для Киргизстану, який регулярно експортував обладнання для російського виробництва дронів та ракет.

20-й пакет санкцій також має нові обмеження до 60 компаній. З них 32 – російські, 28 – з інших країн, зокрема з Китаю, Туреччини, ОАЕ, Таїланду.

Додали санкцій не тільки щодо суб'єктів, а й окремих осіб (+120 фізичних та юридичних). Обмеження торкнуться:

олігархів;

військових компаній;

пропагандистів;

осіб, причетних до викрадення українських дітей;

осіб, причетних до розграбування культурної спадщини.

Що відомо про нові санкції проти Росії?

Напередодні, 22 квітня, на засіданні послів країн Євросоюзу у Брюсселі країни схвалили 20-й пакет санкцій проти Росії, пише Укрінформ.

Сьогодні як кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні формату COREPER,

– зазначив речник Кіпрського головування в Раді ЄС.

Він пояснював, що після схвалення відповідні рішення мають пройти письмову процедуру підтвердження. Так, уже 23 квітня всі країни ЄС підписали згоду, тож Україна отримала кредит на 90 мільярдів та запровадження нових санкцій проти Москви.

Зокрема президент України підтвердив, що 23 квітня – важливий день для українського захисту та відносин із ЄС. Він акцентував, що потрібно й надалі працювати над санкційними обмеженнями Росії.

Будемо обговорювати з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі і подальший санкційний тиск на Росію за цю війну: 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками, – пояснив Зеленський.

Важливо, що санкції запровадили після того, як Угорщина 2 місяці блокувала рішення. Це було пов'язано із припиненням постачань через "Дружбу" після обстрілу Росії 27 січня.

У матеріалі ФОКУС також зазначають, що протягом 4 років повномасштабної війни до Росії застосувати понад 24 тисячі санкцій.

Санкції – доволі специфічний інструмент у міжнародній політиці. По-перше, вони дуже рідко приносять негайний результат – залежно від обставин запровадження, перехідних періодів, сфери прикладання, винятків тощо, перші структурні проблеми у країни-цілі можуть з'являтися після 2 – 3 років стабільного правозастосування, тобто моніторингу порушень і переслідування порушників,

– зазначає Олена Юрченко.

Директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України додає, що часто через такі терміни з'являються дискусії щодо доцільності обмежень. Однак, за її словами, заперечити їхню дієвість – не можна.

