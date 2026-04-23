Какие ограничения против России имеет 20-й пакет санкций?

О том, на какие сектора экономики повлияют новые ограничения от ЕС, сообщает Суспільне.

23 апреля послы стран ЕС завершили процесс письменного принятия по санкциям против России. Так, 20-й пакет обмжень направлен на борьбу с обходом санкций. Также положения имеют "мощные энергетические меры".

Прежде всего в санкционный список внесли 46 судов теневого флота. Вместе с новыми ограничениями, под санкциями в целом 632 российских корабля. Для них действует запрет на вход в порты ЕС и получения услуг.

Дополнительно под санкциями оказались еще 2 российских порты. Речь идет о Мурманске и Туапсе. Также в список добавили объект в Индонезии – нефтяной терминал Каримун. Через последний Россия обходила ограничения по нефти.

Что касается морских перевозок в 20 пакете санкций создали основу для будущих ограничений на транспортировку российской нефти, которые согласовали с G7.

Количество банков, подпадающих под ограничения возросло до 70, то есть добавили еще 20 организаций. Также в списке +4 банка из Кыргызстана, Лаоса, Азербайджана, которые помогали России действовать в обход предыдущих санкций.

Появился запрет на экспорт в Россию таких товаров на общую сумму 365 миллионов евро:

резина;

тракторы;

взрывчатые вещества;

лабораторное стекло;

смазочные материалы.

Что касается импорта – ограничивают металлы и химикаты на сумму более 530 миллионов евро.

Впервые применили инструменты против обхода санкций. Речь идет об ограничении для Кыргызстана, который регулярно экспортировал оборудование для российского производства дронов и ракет.

20-й пакет санкций также имеет новые ограничения до 60 компаний. Из них 32 – российские, 28 – из других стран, в частности из Китая, Турции, ОАЭ, Таиланда.

Добавили санкций не только в отношении субъектов, но и отдельных лиц (+120 физических и юридических). Ограничения коснутся:

олигархов;

военных компаний;

пропагандистов;

лиц, причастных к похищению украинских детей;

лиц, причастных к разграблению культурного наследия.

Что известно о новых санкциях против России?

Накануне, 22 апреля, на заседании послов стран Евросоюза в Брюсселе страны одобрили 20-й пакет санкций против России, пишет Укринформ.

Сегодня как кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, так и 20-й пакет санкций были включены в повестку дня послов ЕС и одобрены на уровне формата COREPER,

– отметил представитель Кипрского председательства в Совете ЕС.

Он объяснял, что после одобрения соответствующие решения должны пройти письменную процедуру подтверждения. Так, уже 23 апреля все страны ЕС подписали согласие, поэтому Украина получила кредит на 90 миллиардов и введение новых санкций против Москвы.

В частности президент Украины подтвердил, что 23 апреля – важный день для украинской защиты и отношений с ЕС. Он акцентировал, что нужно и дальше работать над санкционными ограничениями России.

Будем обсуждать с партнерами в рамках встреч на Кипре и дальнейшее санкционное давление на Россию за эту войну: 20-й пакет разблокирован и должен быть продолжен другими санкционными шагами, – объяснил Зеленский.

Важно, что санкции ввели после того, как Венгрия 2 месяца блокировала решение. Это было связано с прекращением поставок через "Дружбу" после обстрела России 27 января.

В материале ФОКУС также отмечают, что в течение 4 лет полномасштабной войны к России применить более 24 тысяч санкций.

Санкции – довольно специфический инструмент в международной политике. Во-первых, они очень редко приносят немедленный результат – в зависимости от обстоятельств введения, переходных периодов, сферы приложения, исключений и т.д., первые структурные проблемы у страны-цели могут появляться после 2 – 3 лет стабильного правоприменения, то есть мониторинга нарушений и преследования нарушителей,

– отмечает Елена Юрченко.

Директор по аналитике, исследований и расследований Совета экономической безопасности Украины добавляет, что часто из-за таких сроков появляются дискуссии о целесообразности ограничений. Однако, по ее словам, отрицать их действенность – нельзя.

