Будет ли в дальнейшем Братислава блокировать санкции против России?

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар на своей странице в Facebook.

Читайте также Просили "бедные страны": США оправдались за ослабление санкций против России

Согласно его словам, сейчас уже было подтверждено, что поставки нефти через "Дружбу" в Словакию возобновились. Бланар заявил, что это результат концентрированного давления, который был разработан словацкой дипломатией вместе с Минэкономики на украинскую сторону, а также Еврокомиссию.

Юрий Бланар Министр иностранных дел Словакии Спасибо всем, кто сделал свой вклад. Это заставляет нас сегодня сказать, что отстаивать национальные интересы – это чрезвычайно важно, особенно в это нестабильное время для энергетики.

Бланар добавил, что поручил постоянному представителю Словацкой Республики при Европейском Союзе в Брюсселе, пока нефть будет поставляться дальше в согласованной возможности, не блокировать письменную процедуру принятия 20 пакета санкций против России на уровне ЕС.

Напомним, что Венгрия в среду, 22 апреля, подтвердила те же слова. Об этом написал министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока.

Янош Бока министр Венгрии по делам Европейского Союза Мы достигли того, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" снова восстановлены. Согласно имеющейся информации, сегодня в 11:35 поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из Беларуси в направлении Украины возобновились.

Он отметил, что для страны жизненно важно, чтобы нефтепровод "Дружба" работал, и чтобы через него страна могла "реально пользоваться законными, дешевыми и надежными возможностями поставки".

Обратите внимание! Бока заявил, что блокирование кредитной программы для Украины на 90 миллиардов евро было не целью, а "инструментом защиты интересов Венгрии, к которому государство вынудило недобросовестное поведение Украины".

Что известно о ситуации с пакетом санкций против России?