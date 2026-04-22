Что произошло с 20 пакетом санкций против России?

Однако произошли некоторые изменения по санкциям, о чем пишет Reuters.

Страны ЕС пока воздержались от немедленного введения полного запрета на морские услуги для морских перевозок для российской нефти – одного из ключевых элементов этого пакета. Послы согласовали запрет "в принципе", но отложили решение о его реализации до дальнейшей координации со странами G7.

В случае внедрения такой запрет может фактически положить конец механизму ценового потолка G7, который введен в 2022 году, и позволял покупателям российской нефти из третьих стран пользоваться западными страховыми и транспортными услугами, если цена не превышала 60 долларов за баррель.

В этом году коалиция стран G7 и союзников снизила этот предел до 44,10 долларов за баррель, но не при участии США.

Напомним! 20-й пакет также направлен против российского военно-промышленного комплекса, в частности производства дронов, "теневого флота", а также предусматривает поэтапный запрет на услуги для российского сжиженного природного газа и ледоколов.

В частности, в среду, 22 апреля, послы стран Европейского Союза запустили письменную процедуру для одобрения 20-го пакета санкций против России, а также выделение 90 миллиардов евро кредита для помощи Украине. Об этом сообщили в медиа Общественное.

Ожидается, что письменная процедура завершится в четверг, 23 апреля, во второй половине дня.

Что известно о кредите для Украины?