Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.
Кто развивает боевую авиацию России?
ГУР МО на портале War&Sanctions показали интерактивную 3D-модель многоцелевого российского истребителя Су-57. Также стало известно о 103 предприятиях, привлеченных к производству самолета.
Среди фирм разведка идентифицировала Санкт-Петербургское ОАО "Красный Октябрь". Это производитель вспомогательных силовых установок – газотурбинных двигателей-энергоблоков.
Также оказалось, что Национальный институт авиационных технологий разрабатывает конструкцию многофункционального силикатного остекления кабины самолета.
Другие институты, частные компании и ООО занимаются, в частности, специальными покрытиями на детали, производят авиационные шины и системы мониторинга для Су-57.
По данным ГУР, треть этих предприятий не находится под санкциями ни одной из стран соответствующей коалиции. Это и в дальнейшем предоставляет им возможность развивать боевую авиацию России благодаря доступу к иностранным технологиям и комплектующим.
Разведка отмечает, что усилить обороноспособность Украины и внести вклад в дальнейшую стабильность и безопасность мира можно, перекрыв доступ ВПК России к новейшим технологиям.
Россияне недавно потеряли два самолета
31 марта российское минобороны сообщило, что потеряло связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. По данным россиян, он совершал плановый перелет над Крымом и, вероятно, врезался в скалу. В результате авиакатастрофы погибли около 30 человек.
Тот день выдался непростым для российской авиации, ведь враг потерял еще и истребитель Су-34 вместе с пилотом. Предварительно, самолет якобы поразили, когда он пытался отражать дроновую атаку.