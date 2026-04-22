Що відбулось з 20 пакетом санкцій проти Росії?

Однак відбулися деякі зміни щодо санкцій, про що пише Reuters.

Країни ЄС наразі утрималися від негайного запровадження повної заборони на морські послуги для російської нафти – одного з ключових елементів цього пакета. Посли погодили заборону "в принципі", але відклали рішення щодо її реалізації до подальшої координації з країнами G7.

У разі впровадження така заборона може фактично покласти край механізму цінової стелі G7, який запроваджений у 2022 році, та дозволяв покупцям російської нафти з третіх країн користуватися західними страховими та транспортними послугами, якщо ціна не перевищувала 60 доларів за барель.

Цього року коаліція країн G7 і союзників знизила цю межу до 44,10 долара за барель, але не за участі США.

Нагадаємо! 20-й пакет також спрямований проти російського військово-промислового комплексу, зокрема виробництва дронів, "тіньового флоту", а також передбачає поетапну заборону на послуги для російського скрапленого природного газу та криголамів.

Зокрема у середу, 22 квітня, посли країн Європейського Союзу запустили письмову процедуру для схвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, а також виділення 90 мільярдів євро кредиту для допомоги України. Про це повідомили у медіа Суспільне.

Очікується, що письмова процедура завершиться у четвер, 23 квітня, в другій половині дня.

Що відомо про кредит для України?