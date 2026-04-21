Що Зеленський говорить про кредит для України?
Зокрема наголошується, що Україна виконала ті вимоги, щодо яких звертався Євросоюз, про що повідомив Володимир Зеленський.
Антоніу також відзначив наші безпекові домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами.
Зеленський додав, що обговорення цієї теми продовжиться під час особистої зустрічі вже найближчим часом.
Важливо, щоб Європа була об’єднана й захищена,
– зазначив український лідер.
Також Президент України повідомив, що говорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У першу чергу – про розблокування пакета підтримки на 90 мільярдів євро.
Ці кошти посилять не лише Україну, а й усю Європу. І важливо, щоб найближчим часом ми вже почали їх отримувати. Всі потрібні кроки для цього з боку України зроблені,
– наголосив Володимир Зеленський.
Також Зеленський та фон дер Ляєн обговорили інші європейські питання. На думку президента, справедливо відкрити переговорні кластери щодо членства України у Європейському Союзі, адже технічно Україна вже повністю готова.
Зверніть увагу! Зокрема він наголосив, що продовжувати санкційний тиск на Росію – рішучість Європи в ухваленні нових санкційних кроків має ключове значення на тлі послаблення деяких чинних обмежень.
Що відомо про 90 мільярдів євро для України?
- Вже завтра, 22 квітня, у середу, на засіданні комітету постійних представників країн Євросоюзу, мають розглянути питання кредиту на 90 мільярдів євро для України. Якщо всі країни підтримають рішення (зокрема Угорщина), то підпишуть відповідний документ.
- Єврокомісар з економіки й продуктивності Валдіс Домбровскіс заявляв, що перший транш Україна отримає у травні чи червні. Наразі ж Європейський Союз працює над документами.