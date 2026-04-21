Що відомо про проблеми з фінансуванням для України?

Водночас свою роботу щодо надання допомоги у ЄС виконали, про що повідомив Єврокомісар з економіки й продуктивності Валдіс Домбровскіс.

Валдіс Домбровскіс Єврокомісар з економіки й продуктивності Більше проблем зараз пов’язано з дефіцитом фінансування на 2027 рік.

Серед інших партнерів, які могли б допомогти забезпечити підтримку, є країни "G7". Крім того, це міжнародні фінансові інституції, зокрема Міжнародний валютний фонд.

Є низка інших країн, які беруть участь у цьому фінансуванні і це виходить за межі G7. І є також двостороння підтримка з боку держав-членів ЄС,

– повідомив Валдіс Домбровскіс.

Він також додав, що наголошував на необхідності подальшої підтримки України на зустрічі G7. Єврокомісар зазначив, що "пакет мав покрити дві третини потреб на цей та наступний рік".

Водночас робота щодо раніше погодженої позики ERA йде за планом.

З боку ЄС ми вже виплатили все минулого року. Цього року ми очікуємо, що всі виплати ERA будуть здійснені в першій половині року,

– розповів Домбровскіс.

Нагадаємо! Очікується, що вже в середині липня цього року Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету. Про це писали в Euractiv. На тлі цього Брюссель закликає партнерів пришвидшити допомогу для України.

