Що відомо про допомогу від МВФ?
Зустрічі Міністерства фінансів України пройшли з командами Світового банку, МВФ та Мінфіну США, про що повідомили у відомстві.
Наголошується, що у межах зустрічі із Директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером та Головою місії МВФ в Україні Гевіном Грейем керівництво Мінфіну обговорило прогрес у виконанні програми розширеного фінансування.
Нагадаємо! Програма EFF на 2026-2029 роки становить 8,1 мільярда доларів. Рада МВФ затвердила програму наприкінці лютого. Про це повідомляла прем'єрка Юлія Свириденко.
Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року,
– йдеться у тексті.
Якщо перегляд буде успішним, то Україна отримає 686 мільйонів доларів США.
Також відбулися зустрічі Мінфіну з Міністерством США. Ключовою темою під час дискусій із заступником міністра фінансів США з міжнародних справ Френсісом Бруком стало забезпечення потреб України у зовнішньому фінансуванні.
Загальний дефіцит на 2026 – 2029 роки становить близько 136,5 мільярда доларів США. У поточному 2026 році Україна потребує близько 52 мільярдів доларів США міжнародної допомоги для підтримання макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури.
Зауважте! Основні джерела покриття потреб на 2026 рік – це механізм ERA Loans, інструмент ЄС Ukraine Facility, програма з МВФ EFF та Ukraine Support Loan від ЄС.
А представники України та Світового банку обговорили результати роботи у 2025 році. У цьому партнерстві було реалізовано 27 проєктів на загальну суму 34,5 мільярда доларів США, а також підписано 13 нових угод.
Портфель нових проєктів за минулий рік перевищив 1,1 мільярда доларів.
Зверніть увагу! Водночас з 2022 року через механізми Світового банку Україна залучила понад 71 мільярда доларів США. Понад 41 мільярд доларів США, становлять безповоротні гранти.
Що ще слід знати про програму МВФ?
- Нагадаємо, що ще 18 березня, керівництво Міністерства фінансів та уряду України, а також експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення виконання умов програми.
- Зокрема 3 березня Україна отримали перший транш від МВФ. Його розмір становив 1,5 мільярда доларів.