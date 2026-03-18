Що обговорюватимуть з МВФ?

Зустрічі триватимуть протягом наступних декількох днів у Києві, до них також приєдналося керівництво українського уряду. Обговорення охоплюватиме макроекономічну політику та ключові структурні реформи, повідомили в Мінфіні.

Міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що протягом тижня Україна планує узгодити з МВФ подальші кроки співпраці.

До слова, перший транш обсягом 1,5 мільярда доларів уже надійшов до державного бюджету. Однак аби отримати решту, потрібно виконати інші умови фінансування.

Зокрема, йдеться про підвищення податків для приватних підприємців і малого бізнесу, але Україна зіткнулася з труднощами в ухваленні цього непопулярного рішення, пише Reuters.

Важливо! Пакет законодавчих змін Верховній Раді необхідно затвердити вже до кінця березня. За оцінками урядовців, можливі зміни торкнуться близько 250 тисяч підприємців.

Наразі ж парламент відклав голосування щодо деяких ключових реформ, а також не зміг зібрати достатньої кількості голосів для підвищення податків для цифрових платформ.

Немає програми МВФ – немає грошей… Проголосувати ці зміни корисно не тільки для виживання країни під час війни. Бо гроші потрібні саме для виживання. А і для більш ефективної економіки,

– переконує заступник директора інвестиційного дому Dragon Capital Сергій Фурса.

Що відомо про допомогу від МВФ?