Які перші зобов'язання України?

Про це йдеться у тексті меморандуму України про економічну та фінансову політику, який МВФ оприлюднив на своєму сайті.

Перші три маяки Україні необхідно виконати вже найближчим часом:

до кінця лютого – втілити в життя рекомендації про посилення процесу призначення членів наглядових рад у державних компаніях;

до кінця березня – ухвалити пакет податкових змін на 2026 та 32027 роки;

до кінця березня – призначити на постійній основі нового керівника Державної митної служби України.

До нової програми зі старої перейшли вимога щодо несистемних банків, які переходять у державну власність. Будь-які фінустанови такого типу не будуть рекапіталізовані коштом бюджетних ресурсів, а мають передаватися для врегулювання до Фонду гарантування вкладів.

Як вимоги до податків?

Не відступив МВФ від вимог щодо податкових змін. Україна зобов'язана:

скасувати податкові пільги на імпорт через дешеві поштові відправлення;

запровадити обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ з 1 січня 2027 року для “спрощенців”, чий оборот перевищує загальний поріг.

Ми скасуємо можливості зловживання системою спрощеного оподаткування (ST) з метою ухилення від сплати податку на доходи… Поріг буде підвищено помірно, але він не перевищуватиме 4 мільйони гривень,

– зазначається у меморандумі.

Також у 2026 році треба подати до Ради поправки до Податкового кодексу, щоб виключити з другої групи спрощеної системи низку видів діяльності з високими ризиками прихованої зайнятості. Наприклад, до них віднесли:

ІТ-галузь;

консалтинг;

аудит;

маркетинг;

інженерію;

та юридичні послуги.

Для третьої групи можуть запровадити підвищені диференційовані ставки.

Важливо! Окремо акцент робиться на цифровізації та запуску системи “Обрій” для боротьби з неформальною зайнятістю.

Які нові правила для наглядових рад?

Україна також має змінити структуру номінаційного комітету з призначення членів наглядових рад держпідприємств. Передбачаються:

суворі правила конфіденційності для членів комітету;

врахування громадянства лише як другорядного фактора;

посилення процедур оцінювання кандидатів;

щорічна оцінка ефективності наглядових рад;

створення бази кандидатів із високими оцінками для майбутніх конкурсів.

Які ще "маяки" передбачає програма?

Але цим зобов'язання, встановлені новою програмою МВФ, не обмежуються: До кінця червня 2026 року потрібно подати до Ради поправки:

привести правила трансфертного ціноутворення у відповідність до стандартів ОЕСР;

імплементувати статтю 4 ATAD ЄС;

затвердити оновлену стратегію держкомпаній.

Також мають запрацювати:

система нагляду за ризиками третіх сторін;

нові правила перевірки декларацій НАЗК на основі ризик-орієнтованого підходу, надаючи пріоритет високопосадовцям у сферах високого ризику.

До кінця липня уряд повинен опублікувати технічний аналіз витрат у сферах електроенергії, газу та теплопостачання з розрахунками сценаріїв фінансово стійких реформ.

А вже до кінця грудня передбачається:

створення централізованого сховища даних для податкової та митниці;

реформу управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, із запровадженням дворівневої структури;

призначення всіх членів Рахункової палати за новими правилами.

Окремо до кінця квітня необхідно створити Консультативну групу експертів для перевірки кандидатів до Рахункової палати.

Важливо! Учора, 26 лютого, Рада директорів МВФ затвердила для України нову програму розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів. Найближчим часом надійде перший транш, розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Навіщо Україні нова програма МВФ?