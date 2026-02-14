Як зміняться умови щодо впровадження ПДВ для ФОП?

Як заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час розмови із журналістами, після дискусій та консультацій, зокрема безпосередньо з директоркою МВФ Кристаліною Георгієвою, домовленості, що були досягнуті у листопаді торік, були переглянуті та спрощені.

Свириденко додала, що українська програма буде розглянута на найближчому засідання Ради директорів МВФ.

Наразі домовлено, що поріг на впровадження ПДВ для ФОП підвищено до 4 мільйонів гривень (раніше йшлося про 1 мільйон гривень – 24 Канал).

Наразі це максимальний діючий у Європі рівень ПДВ на товари. Таким чином, за попередніми оцінками, зміни не зачеплять двох третин ФОПів.

Питання, коли саме норма набере чинності, є предметом нашої подальшої роботи. Багато дискусій, як це буде зроблено. Ми працюємо з парламентарями і, найімовірніше, ухвалимо ці заходи в рамках консолідованого податкового законопроєкту,

– заявила прем'єр-міністр.

Загалом до законопроєкту увійдуть також питання щодо цифрових платформ, мит на посилки, збереження військового збору.

Свириденко нагадала, що програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу.

Чи скасує МВФ умови остаточно?

Підтвердив про поступки МВФ також і нардеп Ярослав Железняк, який заявив, що це рішення справді є безпрецендентним.

Втім він зауважив, що у цьому випадку МВФ просто переніс prior actions в маяки, що означає відтермінування строку.

Нагадую, що prior actions – що треба до програми зробити, а маяки – під час. Тобто по факту, відклали строк до середини весни,

– заявив Железняк.

Він також припустив, що таке рішення МВФ означає, що всі інші вимоги Світового банку, Ukraine Facility та майбутні від ЄС, можуть сприйматися Радою, як перемовна позиція, яку можна буде оскаржувати.

