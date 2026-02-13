Чому відкладають запровадження ПДВ для ФОП?

Законопроєкт від Мінфіну про запровадження податку на додаду вартість для ФОПів створили ще торік, проте до Ради його не подали. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, пише "Економічна правда".

У лютому законопроєкт також не подаватимуть до парламенту для розгляду. Водночас, Свириденко не уточнила, коли зрештою уряд зможе внести відповідний проєкт закону. Ймовірно, він досі не доопрацьований.

До слова, подання законопроєкту про запровадження ПДВ для підприємців – одна з вимог Міжнародного валютного фонду, виконання якої необхідне для укладання нової програми співпраці обсягом 8,1 мільярдів доларів. Угода з МВФ необхідна Україні для того, щоб отримувати фінансування від Європейського Союзу.

Чому законопроєкт "гальмують"?

Мінфін 18 грудня 2025 року опублікував для обговорення проєкт закону щодо реєстрації платників ЄП, якими є ФОПи 1 – 3 груп, платниками ПДВ у разі досягнення обсягу оподатковуваних операцій у розмірі 1 мільйон гривень.

Бізнес розкритикував пропозицію Мінфіну. Підприємці вважають, що впровадження оподаткування ФОПів створює додаткове навантаження:

постає потреба наймати бухгалтера, потреба в адмініструванні та звітності;

ризики штрафів у майбутньому;

касові розриви, що зрештою впливатиме на ціну для споживача.

Крім того, петиція на сайті Кабміну щодо відкликання ініціативи Мінфіну набрала 25 тисяч голосів. Згодом стало відомо, що законопроєкт доопрацюють, аби пом’якшити деякі умови.

Як можу змінити умови введення ПДВ для ФОП?