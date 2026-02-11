Яку допомогу може отримати бізнес?
Станом на середу, 11 лютого, понад 20 тисяч підприємців подали заяви, і перші гроші – вже на рахунках. Деталі розповіли в Дії.
Дивіться також Понад 250 тисяч ФОПів зникли за рік: що відбувається з бізнесом в Україні та як його врятувати
Програма працює для малого й середнього бізнесу з найманими працівниками, зареєстрованого до 1 грудня 2025 року.
За гроші можна придбати генератор, пальне, обладнання для автономного живлення, сонячні панелі або оплатити електроенергію.
Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників:
- 1 працівник – 7 500 гривень;
- 2 працівники – 9 000 гривень;
- 3 працівники – 10 500 гривень;
- 4 працівники – 12 000 гривень;
- 5 працівників – 13 500 гривень;
- 6 і більше працівників – 15 000 гривень.
Як подати заяву на допомогу ФОПам?
Отримати послугу можна онлайн – до 31 березня. Для цього натисніть "Подати заяву" на порталі Дія за посиланням, після чого авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина.
Перевірте дані про себе та зазначте, на що плануєте витратити допомогу. Потім оберіть або відкрийте Дія.Картку.
Останній крок – перегляньте дані заяви та підпишіть її. Після отримання коштів можете витратити їх на обрані категорії.
Зверніть увагу! Серед умов – відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ за найманих працівників станом на 26 січня 2026. Основний КВЕД має належати до дозволених за переліком.
Як ще підтримують бізнес взимку?
В Україні видано перший пільговий кредит сумою 1,1 мільйона гривень на генератори та інше енергообладнання в межах програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9".
Станом на 9 лютого до 18 банків надійшло 417 заявок від бізнесу на загальну суму 487 мільйонів гривень. Кредит надають на строк до 3 років на суму до 10 мільйонів гривень.