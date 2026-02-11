Яку допомогу може отримати бізнес?

Станом на середу, 11 лютого, понад 20 тисяч підприємців подали заяви, і перші гроші – вже на рахунках. Деталі розповіли в Дії.

Дивіться також Понад 250 тисяч ФОПів зникли за рік: що відбувається з бізнесом в Україні та як його врятувати

Програма працює для малого й середнього бізнесу з найманими працівниками, зареєстрованого до 1 грудня 2025 року.

За гроші можна придбати генератор, пальне, обладнання для автономного живлення, сонячні панелі або оплатити електроенергію.

Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників:

1 працівник – 7 500 гривень;

2 працівники – 9 000 гривень;

3 працівники – 10 500 гривень;

4 працівники – 12 000 гривень;

5 працівників – 13 500 гривень;

6 і більше працівників – 15 000 гривень.

Як подати заяву на допомогу ФОПам?

Отримати послугу можна онлайн – до 31 березня. Для цього натисніть "Подати заяву" на порталі Дія за посиланням, після чого авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина.

Перевірте дані про себе та зазначте, на що плануєте витратити допомогу. Потім оберіть або відкрийте Дія.Картку.

Останній крок – перегляньте дані заяви та підпишіть її. Після отримання коштів можете витратити їх на обрані категорії.

Зверніть увагу! Серед умов – відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ за найманих працівників станом на 26 січня 2026. Основний КВЕД має належати до дозволених за переліком.

Як ще підтримують бізнес взимку?