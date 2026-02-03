Хто може отримати виплату на генератор?

У програмі можуть брати участь ФОПи 2-ї або 3-ї групи, повідомляє Дія.

Вони мають працювати у сферах:

торгівлі продуктами;

харчування;

медицини;

перевезень;

освіти.

Заяву можуть подати ФОПи, які не перебувають та не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях активних бойових дій.

Спрямувати допомогу можна на:

Енергообладнання: генератори, акумулятори, інвертори, СНЕ. Сонячна енергія: панелі та всі необхідні комплектуючі. Електротовари: стабілізатори, захисні пристрої, кабелі, матеріали для монтажу. Експлуатація: пальне для генераторів та послуги з монтажу чи введення обладнання в роботу. Комунальні платежі: оплата послуг електропостачання.

Як оформити гроші через Дію?

Авторизуйтеся на порталі Дія (розділ "Допомога ФОП на енергостійкість").

Перевірте дані про себе;

Оберіть, на що плануєте витратити допомогу;

Підтвердьте, що допомога буде витрачена за цільовим призначенням;

Відкрийте Дія.Картку;

Оберіть Дія.Картку;

Перегляньте дані заяви й підпишіть її;

Очікуйте нарахування.

Який розмір грошової допомоги на енергостійкість?

Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників:

1 працівник – 7 500 гривень;

2 працівники – 9 000 гривень;

3 працівники – 10 500 гривень;

4 працівники – 12 000 гривень;

5 працівників – 13 500 гривень;

6+ працівників – 15 000 гривень.

Зауважте! Для отримання виплати дата реєстрації ФОП має бути 1 грудня 2025 або раніше, наявні наймані працівники, відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ за найманих працівників станом на 26 січня 2026.

Яка ще допомога є для бізнесу?