Хто може отримати виплату на генератор?

У програмі можуть брати участь ФОПи 2-ї або 3-ї групи, повідомляє Дія.

Вони мають працювати у сферах:

  • торгівлі продуктами;
  • харчування;
  • медицини;
  • перевезень;
  • освіти.

Заяву можуть подати ФОПи, які не перебувають та не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях активних бойових дій.

Спрямувати допомогу можна на:

  1. Енергообладнання: генератори, акумулятори, інвертори, СНЕ.
  2. Сонячна енергія: панелі та всі необхідні комплектуючі.
  3. Електротовари: стабілізатори, захисні пристрої, кабелі, матеріали для монтажу.
  4. Експлуатація: пальне для генераторів та послуги з монтажу чи введення обладнання в роботу.
  5. Комунальні платежі: оплата послуг електропостачання.

Як оформити гроші через Дію?

  • Авторизуйтеся на порталі Дія (розділ "Допомога ФОП на енергостійкість").
  • Перевірте дані про себе;
  • Оберіть, на що плануєте витратити допомогу;
  • Підтвердьте, що допомога буде витрачена за цільовим призначенням;
  • Відкрийте Дія.Картку;
  • Оберіть Дія.Картку;
  • Перегляньте дані заяви й підпишіть її;
  • Очікуйте нарахування.

Який розмір грошової допомоги на енергостійкість?

Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників:

  • 1 працівник – 7 500 гривень;
  • 2 працівники – 9 000 гривень;
  • 3 працівники – 10 500 гривень;
  • 4 працівники – 12 000 гривень;
  • 5 працівників – 13 500 гривень;
  • 6+ працівників – 15 000 гривень.

Зауважте! Для отримання виплати дата реєстрації ФОП має бути 1 грудня 2025 або раніше, наявні наймані працівники, відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ за найманих працівників станом на 26 січня 2026.

Яка ще допомога є для бізнесу?

  • В Україні діє програма "Доступні кредити 5 – 7 – 9%", яку розширили у січні 2026 року.

  • Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 мільйонів гривень.

  • До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит, також додали когенераційні установки. Таким чином бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації.