Що треба зробити ФОПам у лютому?

Серед двох обов’язкових завдань для підприємців – подання декларації та сплата одного податку, пише "РБК-Україна".

Дивіться також "Термінал у телефоні": чому цей спосіб популярний в Україні і які штрафи за роботу без РРО

Подання декларації

9 лютого для ФОПів 3 групи – це останній термін для подання річної податкової декларації. Разом із нею необхідно подати додаток по ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходів не було, подання декларації обов’язкове.

Сплата військового збору

ФОП 1, 2 та 4 груп військовий збір треба платити щомісяця, незалежно від того, чи був у вас дохід. Це 10% від мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 864,70 гривень), які треба встигнути сплатити до 20 лютого.

Натомість ФОПи 3 групи платять військовий збір пропорційно своєму заробітку: 1% від доходу (додатково до 5% або 3% єдиного податку). У цієї категорії дедлайн 19 лютого.

Які штрафи загрожують ФОПам?

За несплату військового збору є суворі покарання:

Штраф у розмірі 50% від суми збору (для 1 та 2 груп). Пеня нараховується за кожен день прострочення платежу. Систематична заборгованість перед бюджетом може призвести до анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Що ж стосується штрафу за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації, він становить 340 гривень за кожне таке порушення. Якщо ФОП припустився цієї помилки вдруге протягом року, сума штрафу зросте до 1 020 гривень.

Як зросли податки для ФОПів у 2026 році?