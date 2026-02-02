Що треба зробити ФОПам у лютому?
Серед двох обов’язкових завдань для підприємців – подання декларації та сплата одного податку, пише "РБК-Україна".
- Подання декларації
9 лютого для ФОПів 3 групи – це останній термін для подання річної податкової декларації. Разом із нею необхідно подати додаток по ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходів не було, подання декларації обов’язкове.
- Сплата військового збору
ФОП 1, 2 та 4 груп військовий збір треба платити щомісяця, незалежно від того, чи був у вас дохід. Це 10% від мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 864,70 гривень), які треба встигнути сплатити до 20 лютого.
Натомість ФОПи 3 групи платять військовий збір пропорційно своєму заробітку: 1% від доходу (додатково до 5% або 3% єдиного податку). У цієї категорії дедлайн 19 лютого.
Які штрафи загрожують ФОПам?
За несплату військового збору є суворі покарання:
- Штраф у розмірі 50% від суми збору (для 1 та 2 груп).
- Пеня нараховується за кожен день прострочення платежу.
- Систематична заборгованість перед бюджетом може призвести до анулювання реєстрації платника єдиного податку.
Що ж стосується штрафу за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації, він становить 340 гривень за кожне таке порушення. Якщо ФОП припустився цієї помилки вдруге протягом року, сума штрафу зросте до 1 020 гривень.
Як зросли податки для ФОПів у 2026 році?
Максимальний щомісячний розмір єдиного податку для ФОП 1 групи збільшиться до 332,80 гривні, а для ФОП 2 групи – до 1 729,40 гривні. Єдиний соціальний внесок у 2026 році зросте до 1 902,34 гривні, а порядок подання податкових розрахунків зміниться на квартальний.
До 2027 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування не будуть обов'язково платниками ПДВ. З 1 січня 2027 року реєстрація як платника ПДВ може стати обов'язковою, якщо їхні річні доходи перевищують 1 мільйон гривень.
У 2025 році найбільшу частку податкових надходжень забезпечили підприємства переробної промисловості та торгівлі, які разом дали понад третину всіх сплачених податків. Ці галузі також показали значне зростання внесків у бюджет у порівнянні з 2024 роком, що свідчить про економічну активність бізнесу.