Що треба зробити ФОПам у лютому?

Серед двох обов’язкових завдань для підприємців – подання декларації та сплата одного податку, пише "РБК-Україна".

  • Подання декларації

9 лютого для ФОПів 3 групи – це останній термін для подання річної податкової декларації. Разом із нею необхідно подати додаток по ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходів не було, подання декларації обов’язкове.

  • Сплата військового збору

ФОП 1, 2 та 4 груп військовий збір треба платити щомісяця, незалежно від того, чи був у вас дохід. Це 10% від мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 864,70 гривень), які треба встигнути сплатити до 20 лютого.

Натомість ФОПи 3 групи платять військовий збір пропорційно своєму заробітку: 1% від доходу (додатково до 5% або 3% єдиного податку). У цієї категорії дедлайн 19 лютого.

Які штрафи загрожують ФОПам?

За несплату військового збору є суворі покарання:

  1. Штраф у розмірі 50% від суми збору (для 1 та 2 груп).
  2. Пеня нараховується за кожен день прострочення платежу.
  3. Систематична заборгованість перед бюджетом може призвести до анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Що ж стосується штрафу за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації, він становить 340 гривень за кожне таке порушення. Якщо ФОП припустився цієї помилки вдруге протягом року, сума штрафу зросте до 1 020 гривень.

