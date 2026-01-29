Чому "термінал в телефоні" обирають більше?
Більшу популярність мають програмні реєстратори або так звані "каси у смартфоні": за рік їх побільшало на 19%. Водночас класичних кас поменшало на 14%, пише Опендатабот.
Дивіться також Гроші на енергостійкість: для бізнесу змінили ліміти доступних кредитів
Такий тренд спостерігається з моменту запровадження ПРРО у 2020 році. Пік припав на перший рік повномасштабного вторгнення, коли держава зобов’язала значно ширше коло ФОПів використовувати РРО або ПРРО.
Тоді кількість програмних кас зросла у 1,8 раза за рік. За час повномасштабної війни частка "кас у смартфоні" сягла 80% від всіх РРО проти 39% напередодні повномасштабної війни. Класичних РРО залишилося трохи більше ніж 214 тисяч, і їхня частка продовжує зменшуватися.
Разом із кількістю терміналів побільшало й чеків. 870 мільйонів чеків, у середньому, пробивали бізнеси щомісяця – за рік чеків побільшало на 10%:
- 544 гривні складає середній чек у 2025 році. Це у понад 2 рази більше, ніж до початку повномасштабної.
- Найрізкіше середній чек зріс у 2024 році, одразу на третину, а у 2025-му додав ще 16%.
Скільки бізнесів штрафували за відсутність касових апаратів?
37 211 перевірок бізнесу на використання РРО та ПРРО провела Податкова служба торік.
За рік перевірок побільшало на 5%. Водночас штрафів стало менше – на ті ж самі 5%. Загалом підприємців оштрафували у 41 283 випадках – на 2,3 мільярди гривень.
Втім суми санкцій залишаються чималими: 56 тисяч гривень, у середньому, заплатили підприємці за порушення у роботі з П/РРО. Найвищим середній штраф був у 2024 році – 85 тисяч гривень.
Які ще штрафи є для підприємців?
Відмова у прийнятті безготівкової оплати може призвести до штрафів від 1 700 до 3 400 гривень та у разі повторного порушення від 8 500 до 17 000 гривень. Бізнес зобов’язаний забезпечити безготівкові розрахунки навіть у малих населених пунктах з 2025 року.
Умисне ухилення від сплати податків в Україні також тягне за собою великі штрафи, обмеження права обіймати посаду та конфіскацію майна. Відтак якщо недоплата сягнула від 85 тисяч гривень, то штраф може сягати навіть 170 тисяч гривень та більше.
У 2026 році підприємців також штрафуватимуть за порушення деяких правил: на 100% за перше порушення та 150% за наступні. Основні підстави для штрафів включають відсутність або неправильне використання РРО, незареєстровані касові апарати, неповні чеки та неправильну фіскалізацію підакцизних товарів.