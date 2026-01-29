Як змінили умови кредитів для бізнесу?

Програму "Доступні кредити" розширили для підвищення енергостійкості бізнесу, повідомила очільниця Уряду Юлія Свириденко.

Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 мільйонів гривень.

До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит, також додали когенераційні установки. Таким чином бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації.

Зауважте! Кошти також дозволено спрямовувати на придбання сонячних панелей, встановлення вітрових установок, систем накопичення енергії, газопоршневих, газотурбінних та біогазових генераційних установок.

Як взяти участь в програмі "Доступні кредити"?

Перш за все оберіть банк-учасник з-поміж 46 установ, у тому числі й державних; Далі – відкрийте рахунок в обраному банку на фізичну чи юридичну особу підприємця; Зверніться до вашого банку і подайте заявку на кредит. Потрібно буде надати всі необхідні документи, такі як інформація про бізнес, фінансові звіти, паспорт тощо; Визначте цілі кредитування.

