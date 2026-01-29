Хто може отримати нову допомогу?

Про те, який варіант підтримки людей пропонує уряд та як ним скористатися, повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

На енергетичному Кабміні 28 січня ухвалили низку рішень для підтримки людей та бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Одне з напрацювань – запуск програми підтримки "СвітлоДім".

Новою допомогою можуть скористатися багатоквартирні будинки. Вона призначена для автономного забезпечення електроенергією навіть у період тривалих відключень.

Зверніть увагу! Передусім програма діятиме для регіонів із найтяжчою ситуацією. Зараз це Київ та область, які першими отримають допомогу від держави.

Надавати допомогу будуть для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності. Йдеться про 100 – 300 тисяч гривень на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого обладнання.

Як визначити розмір допомоги та куди подати заявку?

Водночас Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій України, пояснює, що люди зможуть самі обирати, що їм потрібно. Наприклад, закупити сонячні панелі чи генератори. Також не буде жодних обмежень щодо виду обладнання або постачальника – усе на розсуд людей.

Ця програма має на меті забезпечити роботу ключових систем – водопостачання, зв'язку, ліфтів, освітлення та тепла, зокрема в опалювальний період,

– додає Кулеба.

Міністр також зазначив, що розмір допомоги залежатиме від поверховості будинку та кількості під'їздів.

Варіативність допомоги залежно від поверховості будинку / Інфографіка Олексія Кулеби

Планується, що кошти перераховуватимуть протягом 48 годин після ухвалення відповідного рішення. Так зможуть забезпечити оперативність у вирішенні ситуації.

Важливо! Подати заявку можна буде найближчим часом на окремому сайті підтримки "СвітлоДім".

Які графіки відключення діють в Києві?

Після 2 тижнів екстрених відключень, у Києві нарешті почали діяти графіки, про це повідомляє ДТЕК.

Поки графіки тимчасові й розроблені спеціально до кожного будинку. Вони будуть нерівномірними в різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.

У перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі. Тому наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з'явилася хоч невелика опора для планування свого дня,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в енергетиці?

В Україні фіксують дефіцит потужності в енергосистемі. Варіант рішення – імпорт або наявна генерація. Проте це не завжди може допомогти й доводиться шукати інші шляхи покриття дефіциту.

Раніше повідомлялося, що Україну підтримують міжнародні партнери. Але чи вистачить їхньої допомоги на покриття наших потреб і чи є ця допомога суттєвою в українських реаліях – поки питання.