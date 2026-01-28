Які теплоелектростанції отримає Україна?

Про це німецький посол в Україні Гайко Томс розповів у інтерв'ю Суспільному. За його словами, установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей.

Німецький посол назвав те, що відбувається щоночі в Україні, "воєнними злочинами", спрямованими винятково на терор цивільного населення.

Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі,

– звернувся дипломат до українців.

За його словами, 33 мобільні комбіновані теплоелектростанції можуть забезпечити теплом і електроенергією мільйони людей, тобто одна така установка – десятки тисяч людей.

Виклик полягає в їх підключенні, як і у випадку з генераторами. "Але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше", – наголосив Томс.

Посол також зазначив, що Німеччина допомагає Україні не лише генераторами чи системами накопичення енергії, а й подекуди транспортом для ремонтних робіт в енергетиці.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль напередодні заявив, що робота з відновлення тепло- та електротеплопостачання в Києві триває. Генерацію пошкоджених ТЕЦ планують замістити розподіленими джерелами – когенераційними установками та блочно-модульними котельнями.

Як ще Німеччина допомагає Україні?