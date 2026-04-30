Які субсидії готує Японія?

За даними джерел, обізнаних із питанням, субсидії Токіо може відновити на три місяці, починаючи з липня, пише Reuters.

Програма, ймовірно, допоможе компенсувати витрати споживачів на електроенергію та природний газ з липня по вересень. А її бюджет може сягнути близько 500 мільярдів єн, що становить приблизно 3,1 мільярда доларів.

Співрозмовник видання розповів, що уряд Санае Такаїчі наразі нібито не планує формувати додатковий бюджет на ці потреби, а прагне використати резервні фонди.

Прем’єр-міністерка Японії буцімто вже почала вивчати деталі запропонованої програми, зокрема обсяги можливої підтримки.

Досі уряд наполягав, що ціни на електроенергію не зростуть миттєво, але водночас пообіцяв уважно стежити за ситуацією та бути готовим діяти для забезпечення стабільних поставок енергії,

– пише видання.

Водночас міністр промисловості Рьосей Аказава раніше заявляв, що наслідки подорожчання скрапленого природного газу, японці, імовірно, почнуть відчуватися вже з червня. Адже СПГ у країні широко використовують для генерації електроенергії на теплових станціях.

Зауважте! Щоб стримати зростання цін на бензин раніше Японія вже продовжила дію субсидій на пальне після того, як війна на Близькому Сході призвела до здорожчання пального. На ці заходи уряд використав 2 трильйони єн із резервів бюджету.

Як Токіо стримує ціни на пальне?

В середині березня ціни на бензини в Японії підскочили до рекордного рівня, пише Bloomberg.

Вартість пального в середньому сягнула 190,8 єни за літр, що стало найвищим показником з 1990 року.

Як країна з обмеженими природними ресурсами, Японія перебуває в особливо складному становищі,

– зазначили аналітики.

Тоді уряд запустив програму субсидій на бензин. Вона почала діяти з 19 березня.

За даними Мінторгівлі, такий крок мав знизити ціни приблизно до 170 єн за літр протягом найближчих кількох тижнів.

Окрім того, Японія ввела додаткові субсидії на закупівлі легкого палива, мазуту та гасу в тому ж обсязі, що й бензин.

Зауважте! Експерт з енергетики Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу заявив, що вважає ситуацію довкола суттєвого підвищення цін на пальне дещо спекуляційною. Він пояснив, що навіть у разі повного перекриття Ормузької протоки, дефіциту нафти все одно не буде, оскільки ще до війни у світі щодоби видобували на 3 мільйони бочок нафти більше, ніж необхідно.

Який ажіотаж викликала енергокриза в Японії?

На тлі війни в Ірані та подорожчання пального в Японії почали фіксувати ажіотажний попит на товари першої потреби. У соцмережах з’явилися повідомлення про те, що частина жителів масово скуповує базові продукти та предмети побуту.

Зокрема, один із користувачів платформи X повідомив про різке зростання попиту на туалетний папір. Після цього в інтернеті почали ширитися дописи та фото з порожніми полицями та великими запасами товарів у домівках.

На ситуацію змушений був реагувати уряд. Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії оприлюднило заяву, у якій закликало громадян не піддаватися панічним настроям і ухвалювати рішення щодо покупок, зокрема туалетного паперу, лише на основі перевіреної інформації.

Водночас представники галузі запевнили, що виробництво паперової продукції працює без перебоїв.