Чому пальне в Україні дорожчає?

Отже, ключова причина подорожчання – це ситуація на європейському ринку. Саме за ним фактично формуються внутрішні ціни, пояснили в Нафтогазовій асоціації України.

Дивіться також Це спекуляції, – експерт спрогнозував, що буде з цінами на пальне найближчим часом

Там переконують, що для України визначальними є ціни нафтопродукти в Європі. Окрім того, тисне низка факторів.

По-перше, геополітична напруга навколо Ормузької протоки, яка є одним із ключових маршрутів світових постачань.

По-друге, підвищений попит у ЄС , де країни активно формують власні запаси, а їх внутрішні потреби мають пріоритет над експортом. Ба більше, триває сезон польових робіт.

По-третє, зростає вартість логістики, а також впливають валютний курс і податкове навантаження (воно становить близько 38 – 42% від ціни за літр, а в умовах війни ці кошти йдуть на фінансування оборони та безпеки).

Окремі міжнародні порівняння можуть фіксувати, що в Україні пальне дорожчає швидше. Причина в тому, що вітчизняний ринок залежить від імпорту готового ресурсу, тож чутливіше реагує на зміни в Європі. Однак це не стосується рівня цін – фактично пальне для українців все одно дешевше, аніж у більшості країн ЄС.

Наскільки вищі ціни на пальне в Європі?

У Німеччині та Франції бензин коштує 2 – 2,05 євро за літр (близько 103 гривень), а дизель 2,21 – 2,25 євро за літр (113 гривень).

Тоді як у Польщі бензин обійдеться по 1,6 – 1,7 євро за літр (близько 86 гривень), а дизель по 1,8 – 1,9 євро за літр (96 гривень).

Натомість в Україні вартість пального й досі нижча: бензин по 71,7 гривні за літр (а з нацкешбеком 64,6 гривні), дизель по 84,6 гривні за літр (або 72 гривні за держпрограмою).

Система постачання залишається стійкою навіть в умовах війни. І пальне для українців коштує менше, ніж у більшості країн ЄС,

– резюмували в організації.

Корисно! Механізм кешбеку на пальне частково компенсує громадянам витрати, тож знижує фінансове навантаження на населення і бізнес. Йдеться про повернення від 5% до 15% вартості автогазу, бензину й дизелю.

В асоціації додали, що ринок в Україні залишається конкурентним – на ньому працюють десятки операторів, а держава постійно моніторить ситуацію. Зокрема, важливу роль у стабільності постачання відіграють держкомпанії, зокрема Укрнафта.

Як держава втрутилася в ситуацію?