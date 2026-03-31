Почему топливо в Украине дорожает?

Итак, ключевая причина подорожания – это ситуация на европейском рынке. Именно по нему фактически формируются внутренние цены, объяснили в Нефтегазовой ассоциации Украины.

Там убеждают, что для Украины определяющими являются цены на нефтепродукты в Европе. Кроме того, давит ряд факторов.

Во-первых, геополитическое напряжение вокруг Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов мировых поставок.

Во-вторых, повышенный спрос в ЕС , где страны активно формируют собственные запасы, а их внутренние потребности имеют приоритет над экспортом. Более того, продолжается сезон полевых работ.

В-третьих, растет стоимость логистики, а также влияют валютный курс и налоговая нагрузка (она составляет около 38 – 42% от цены за литр, а в условиях войны эти средства идут на финансирование обороны и безопасности).

Отдельные международные сравнения могут фиксировать, что в Украине топливо дорожает быстрее. Причина в том, что отечественный рынок зависит от импорта готового ресурса, поэтому чувствительнее реагирует на изменения в Европе. Однако это не касается уровня цен – фактически топливо для украинцев все равно дешевле, чем в большинстве стран ЕС.

Насколько выше цены на топливо в Европе?

В Германии и Франции бензин стоит 2 – 2,05 евро за литр (около 103 гривен), а дизель 2,21 – 2,25 евро за литр (113 гривен).

Тогда как в Польше бензин обойдется по 1,6 – 1,7 евро за литр (около 86 гривен), а дизель по 1,8 – 1,9 евро за литр (96 гривен).

В свою очередь в Украине стоимость топлива до сих пор ниже: бензин по 71,7 гривны за литр (а с нацкешбеком 64,6 гривны), дизель по 84,6 гривны за литр (или 72 гривны по госпрограмме).

Система снабжения остается устойчивой даже в условиях войны. И топливо для украинцев стоит меньше, чем в большинстве стран ЕС,

– резюмировали в организации.

Полезно! Механизм кэшбэка на топливо частично компенсирует гражданам расходы, поэтому снижает финансовую нагрузку на население и бизнес. Речь идет о возврате от 5% до 15% стоимости автогаза, бензина и дизеля.

В ассоциации добавили, что рынок в Украине остается конкурентным – на нем работают десятки операторов, а государство постоянно мониторит ситуацию. В частности, важную роль в стабильности поставок играют госкомпании, в частности Укрнафта.

Как государство вмешалось в ситуацию?