Об этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, подчеркнув, что они использовали события на Ближнем Востоке, повысили цены, заявляя о том, что неизвестно будет в мире нефть или нет.

От кого Европа получает нефть?

Пессимистические угрозы спекулянтов сопровождаются значительным повышением цен на топливо. Как пояснил главный консультант Нацинститута стратегических исследований, они всегда так действуют, говоря, что будут крайне драматические последствия.

Это спекуляции и касаются они не только Украины, а и Европы. Там произошло подорожание бензина и дизеля, но если посмотреть, откуда она получает нефть, то основные поставщики – это страны, которые расположены на южном побережье Средиземного моря (Алжир, Ливия). Еще в списке поставщиков Нигерия,

– указал Ус.

Стоит вспомнить ситуацию последних лет, в частности период начала пандемии коронавируса. Тогда также прогнозировали глобальный экономический кризис, говорили, что мировая торговля, согласно пессимистическому прогнозу, сократится на 31%, а учитывая оптимистический – на 11%. На самом деле процент составлял 5. А ведь под эти прогнозы напечатали денег, что привело потом к инфляции.

Что будет дальше с ценами на топливо?

Сегодня цены на топливо в Европе и Украине пугают покупателей. Особенно это касается стоимости дизеля на фоне начала посевной кампании. Ус объяснил, что от того, сколько аграрии будут тратить на него, будут зависеть цены на урожай осенью. Однако он констатирует, что все-таки ситуация на рынках горючего понемногу успокаивается.

"Ценовая ситуация в ближайшие недели должна стабилизироваться. Потому что апокалипсические заявления о том, что на нефтяном континенте не будет этого ресурса, не соответствуют действительности. В Украине уже зафиксировано, что отдельные частные сети АЗС снизили цены на топливо, что дает основания ожидать, что в последующие недели это продолжится", – подытожил Ус.

Обратите внимание! Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев также считает ситуацию вокруг существенного повышения цен на топливо – спекуляциями. Он пояснил, что даже если Иран полностью перекроет Ормузский пролив и ни одно судно с нефтепродуктами не пройдет там, дефицита нефти все равно не будет. Поскольку до обострения на Ближнем Востоке каждые 24 часа в мире добывали на 3 миллиона бочек нефти больше, чем в этом была необходимость.

Ситуация на рынке топлива: какие шаги предпринимает правительство?