Об этом сообщает Bloomberg и Al Arabiya.

Что известно о "запасном" нефтепроводе Саудовской Аравии?

По состоянию на 28 марта через магистраль прокачивают до 7 миллионов баррелей нефти в сутки – это рекордный показатель для этой 1200-километровой системы, которую в свое время создали как альтернативу маршруту через Ормузский пролив.

Около 5 миллионов баррелей направляют на экспорт через порт Янбу на Красном море, остальные объемы идут на внутреннюю переработку. Чтобы достичь таких результатов, в начале марта были модернизированы смежные трубопроводы для транспортировки сырой нефти.

Несмотря на это, трубопровод не способен полностью заменить морские перевозки через Ормузский пролив, но остается критически важным резервным маршрутом. Другие альтернативные пути имеют значительно меньшую пропускную способность.

В то же время система остается уязвимой. Ранее она уже подвергалась атакам дронов йеменских хуситов, а дополнительные риски создает напряженная ситуация в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Кроме того, есть и техническое ограничение: возможности самого трубопровода превышают способность порта Янбу быстро загружать нефть на танкеры, из-за чего возникает логистическое "узкое место".

