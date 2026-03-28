О чем договаривается Зеленский?

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, пишет ВВС Украина.

Смотрите также Топливный кризис не утихает: одна из стран ЕС готовится урезать акцизы

По словам главы государства, Украина помогает странам Ближнего Востока по защите от иранских дронов, а в ответ ожидает помощи по горючему.

"Украина дает точную экспертизу странам для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизеля,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас украинская власть пытается обеспечить энергетическую безопасность государства. Правительство и Нафтогаз определили, что для этого прежде всего необходим дизель.

Зеленский уточнил, что в Украине может быть дефицит дизельного топлива до 90%.

Удалось ли Зеленскому договориться о дизеле?

Впрочем, в субботу, 28 марта, президент заявил, что смог договориться о поставках дизеля. Об этом глава государства рассказал журналистам во время Zoom-конференции.

Отвечая на вопрос о цели поездки на Ближний Восток, Зеленский отметил, что среди прочего был и вопрос обеспечения Украины топливом.

Я вчера договорился о дизеле как минимум на год. И дальше это уже вопрос нашей компании у компаний местных,

– рассказал Зеленский.

Он добавил, что приехал для налаживания долгосрочного сотрудничества. Речь идет об оборонных технологиях, совместное производство и экспорт дронов. В целом цель заключается в том, чтобы построить систему сотрудничества для защиты неба и обмена опытом.

Заметьте! В Дохе Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Оно предусматривает взаимовыгодное партнерство минимум на 10 лет, написал украинский лидер в Телеграм.

Что еще известно о визите Зеленского на Ближний Восток?