Про що домовляється Зеленський?

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, пише ВВС Україна.

За словами глави держави, Україна допомагає країнам Близького Сходу щодо захисту від іранських дронів, а у відповідь очікує на допомогу щодо пального.

"Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури і людей. У свою чергу у мене є питання, що стосується дефіциту дизелю,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що наразі українська влада намагається забезпечити енергетичну безпеку держави. Уряд та Нафтогаз визначили, що для цього насамперед необхідний дизель.

Зеленський уточнив, що в Україні може бути дефіцит дизельного пального до 90%.

Чи вдалося Зеленському домовитися про дизель?

Втім, у суботу, 28 березня, президент розповів, що під час поїздки на Близький Схід він зміг домовитися про постачання дизелю. Про це глава держави сказав журналістам на Zoom-конференції.

Відповідаючи на запитання щодо мети поїздки, Зеленський зазначив, що серед іншого було й питання забезпечення України пальним.

Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік. І далі це вже питання нашої компанії у компаній місцевих,

– розповів Зеленський.

Він додав, що приїхав до країн Близького Сходу для налагодження довгострокового співробітництва. Мова йде про оборонні технології, спільне виробництво і експорт дронів. Загалом мета полягає у тому, щоб збудувати систему співпраці для захисту неба і обміну досвідом.

Зауважте! У Досі Володимир Зеленський підписав оборонну угоду з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Вона передбачає взаємовигідне партнерство щонайменше на 10 років, написав український лідер у Телеграм.

