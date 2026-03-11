Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про візит на Близький Схід?

Зеленський 11 березня повідомив, що три групи з українськими фахівцями з БпЛА вирушили у країни Близького Сходу.

Сильні групи – з експертами, військовими, інженерами. Сьогодні військові вже спілкуються, вже працюють,

– пояснив президент України.

Також до Об'єднаних Арабських Еміратів прибув Секретар РНБО Рустем Умєров. За словами Зеленського, там він буде обговорювати напрями співпраці.

Зазначається, що ОАЕ не єдина країна, де заплановано візит Умєрова. Секретар РНБО відвідає й інші країни регіону, в тому числі Саудівську Аравію.

Чому фахівців з України відправили на Близький Схід?